https://ria.ru/20230923/erevan-1898215799.html
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная - РИА Новости, 23.09.2023
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная
Обстановка перед зданием правительства в центре Еревана на данный момент спокойная, группа протестующих расположилась на ступеньках здания напротив, передает... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:23
2023-09-23T16:23
2023-09-23T16:23
в мире
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Обстановка перед зданием правительства в центре Еревана на данный момент спокойная, группа протестующих расположилась на ступеньках здания напротив, передает корреспондент РИА Новости. Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что полицейские снова начали задерживать протестующих на площади Республики. Следственный комитет Армении сообщил, что за несколько дней в отношении 49 участников акций протеста возбуждены уголовные дела Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230923/erevan-1898202223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная
Обстановка на площади Республики в Ереване, где проходят протесты, спокойная