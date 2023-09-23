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Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная - РИА Новости, 23.09.2023
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16:23 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/erevan-1898215799.html
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная - РИА Новости, 23.09.2023
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная
Обстановка перед зданием правительства в центре Еревана на данный момент спокойная, группа протестующих расположилась на ступеньках здания напротив, передает... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:23
2023-09-23T16:23
в мире
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Обстановка перед зданием правительства в центре Еревана на данный момент спокойная, группа протестующих расположилась на ступеньках здания напротив, передает корреспондент РИА Новости. Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что полицейские снова начали задерживать протестующих на площади Республики. Следственный комитет Армении сообщил, что за несколько дней в отношении 49 участников акций протеста возбуждены уголовные дела Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230923/erevan-1898202223.html
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в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная

Обстановка на площади Республики в Ереване, где проходят протесты, спокойная

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят у площади Республики в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Сотрудники полиции дежурят у площади Республики в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции дежурят у площади Республики в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Обстановка перед зданием правительства в центре Еревана на данный момент спокойная, группа протестующих расположилась на ступеньках здания напротив, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что полицейские снова начали задерживать протестующих на площади Республики. Следственный комитет Армении сообщил, что за несколько дней в отношении 49 участников акций протеста возбуждены уголовные дела
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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