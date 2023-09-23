https://ria.ru/20230923/erevan-1898215799.html

Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная

Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная - РИА Новости, 23.09.2023

Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная

Обстановка перед зданием правительства в центре Еревана на данный момент спокойная, группа протестующих расположилась на ступеньках здания напротив, передает... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:23

2023-09-23T16:23

2023-09-23T16:23

в мире

ереван

азербайджан

армения

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Обстановка перед зданием правительства в центре Еревана на данный момент спокойная, группа протестующих расположилась на ступеньках здания напротив, передает корреспондент РИА Новости. Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что полицейские снова начали задерживать протестующих на площади Республики. Следственный комитет Армении сообщил, что за несколько дней в отношении 49 участников акций протеста возбуждены уголовные дела Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230923/erevan-1898202223.html

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армения

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе