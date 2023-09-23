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На площади Республики в Ереване утром спокойно - РИА Новости, 23.09.2023
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09:28 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/erevan-1898168293.html
На площади Республики в Ереване утром спокойно
На площади Республики в Ереване утром спокойно - РИА Новости, 23.09.2023
На площади Республики в Ереване утром спокойно
На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:28
2023-09-23T09:28
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу сторонники оппозиции провели протестное шествие, вернувшись на площадь Республики, лидеры политисил и активисты анонсировали новые акции неповиновения. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади в Ереване протестующие требовали отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898124508.html
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
На площади Республики в Ереване утром спокойно

На площади Республики в Ереване утром спокойно, дежурит спецназ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу сторонники оппозиции провели протестное шествие, вернувшись на площадь Республики, лидеры политисил и активисты анонсировали новые акции неповиновения.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади в Ереване протестующие требовали отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Манифестация в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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