https://ria.ru/20230923/erevan-1898168293.html
На площади Республики в Ереване утром спокойно
На площади Республики в Ереване утром спокойно - РИА Новости, 23.09.2023
На площади Республики в Ереване утром спокойно
На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:28
2023-09-23T09:28
2023-09-23T09:28
в мире
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу сторонники оппозиции провели протестное шествие, вернувшись на площадь Республики, лидеры политисил и активисты анонсировали новые акции неповиновения. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади в Ереване протестующие требовали отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898124508.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a51771e4d4f66ad48212338f768bf71b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
На площади Республики в Ереване утром спокойно
На площади Республики в Ереване утром спокойно, дежурит спецназ
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу сторонники оппозиции провели протестное шествие, вернувшись на площадь Республики, лидеры политисил и активисты анонсировали новые акции неповиновения.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан
начал военную операцию в Карабахе. На площади в Ереване протестующие требовали отставки премьера Никола Пашиняна
, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
В Ереване колонна демонстрантов подошла к зданию посольства России