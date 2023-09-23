https://ria.ru/20230923/erevan-1898168293.html

На площади Республики в Ереване утром спокойно

На площади Республики в Ереване утром спокойно - РИА Новости, 23.09.2023

На площади Республики в Ереване утром спокойно

На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T09:28

2023-09-23T09:28

2023-09-23T09:28

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армения

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. На площади Республики в Ереване перед правительством сейчас спокойно, вход в здание по-прежнему охраняет полиция и спецназ, но без усиленных мер безопасности, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу сторонники оппозиции провели протестное шествие, вернувшись на площадь Республики, лидеры политисил и активисты анонсировали новые акции неповиновения. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади в Ереване протестующие требовали отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898124508.html

ереван

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения