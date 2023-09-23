https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики

"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики - РИА Новости, 23.09.2023

"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики

Международные институты вновь резко улучшили прогнозы по российской экономике. Так, в ОЭСР по итогам года ждут прибавки ВВП на 0,8% вместо падения на 1,5... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:07

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

оэср

мвф

urals

ввп

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МОСКВА, 23 cен — РИА Новости, Елена Савельева. Международные институты вновь резко улучшили прогнозы по российской экономике. Так, в ОЭСР по итогам года ждут прибавки ВВП на 0,8% вместо падения на 1,5. Третий раз подряд положительную динамику отмечает и МВФ. В Минэкономразвития, в свою очередь, предсказывают рост на 2,8%. Затяжной рецессии не случилось. Аналитики констатируют: структурная трансформация в условиях санкций уже приносит свои плоды.Обновили прогнозыКак следует из сентябрьского доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономика России в 2023-м увеличится на 0,8%, в 2024-м — на 0,9. Раньше там говорили о полуторапроцентном сокращении.В ОЭСР также скорректировали прогноз по инфляции: 5,2% вместо 5,4.Международный валютный фонд в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали рост на 0,3%, теперь — сразу на полтора. В 2024-м — на 1,3%.Как поясняли в МВФ, показатели пересмотрели в связи с "объективными данными" по розничной торговле, строительству и промышленному производству, "которые указывают на сильное первое полугодие".В Минэкономразвития рассчитывали на 1,2%, сейчас — на 2,8.В прошлом году западные институты прочили России тяжелую и затяжную рецессию. Однако спад оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м: 2,1% против 2,7. Предупреждали также о неизбежном — низшая точка придется на первый квартал 2023-го, когда сработает отложенный эффект санкций. Но и здесь ошиблись: вместо предполагавшегося обвала более чем на восемь процентов экономика сократилась всего на 1,8.Рост производстваГлубокую рецессию предрекали в том числе "из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику". Вышло ровно наоборот. Если раньше Россия была скорее звеном в глобальной цепочке поставок, то теперь развивается современное производство для внутреннего рынка. Тому сильно поспособствовал уход западного бизнеса.Импорт активно замещается отечественными компаниями.В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 51,7, готовых металлических изделий — на 45,8, мебели — на 34,3, электрического оборудования — на 32,1, одежды — на 44."Темпы роста ВВП остаются невысокими, ниже докризисных двух-трех процентов. Основная поддержка — от добывающих отраслей, промышленного майнинга и экспорта сырья, где удалось сохранить объемы. Усиливается также внутренний спрос — потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал", — перечисляет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Переток нефтяного экспортаВажный фактор — перенаправление нефтяного экспорта из Европы в Азию, преимущественно в Китай и Индию."Цена российской Urals в настоящее время — 70-75 долларов за баррель, притом что действует эмбарго и есть потолок в 60 долларов. Во втором полугодии в связи с этим, а также с повышением ненефтегазовых доходов дефицит бюджета сменился профицитом", — отмечает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"."Развиваются логистика, грузоперевозки. Количество заказов у судоходных компаний увеличилось после отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций Запада", — добавляет аналитик. Объективные препятствияОднако в обрабатывающей промышленности — спад из-за проблем с импортом технологий и оборудования. Сократились экспорт услуг, туризм. Трудности в строительной отрасли, оптовой и розничной торговле.Обрабатывающую промышленность поддержали оборонным госзаказом.Эксперты обращают внимание на то, что перелом в оценках случился в мае. Экономический рост ускорился и продолжился. Однако восстановление не завершено."Геополитические риски, очередные пакеты санкций Запада сильно влияют на сырьевую конъюнктуру, а это один из главных источников дохода страны. Вводимые правительством пошлины показывают, что бюджет нуждается в новых драйверах, но ужесточение Центробанком денежно-кредитной политики ослабляет этот потенциал", — указывает Александр Соловьев, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".Кадровый голодСерьезный ограничитель дальнейшего экстенсивного роста — нехватка рабочей силы в реальном секторе экономики. Промышленность столкнулась с кадровым голодом. В стране рекордно низкая безработица, и это тормозит развитие экономики."Повышение спроса на рабочую силу без увеличения производительности труда может обернуться ускорением инфляции и падением реальных темпов роста как ВВП, так и доходов населения. В ближайшие несколько лет необходимо решать этот вопрос на уровне и отдельных предприятий, и экономики в целом", — подчеркивает Алексей Нестеренко, партнер "S+Консалтинг".Как выяснили в Высшей школе экономики, почти все отрасли страдают от дефицита кадров. Особенно — автопром, производство электрического оборудования, нефтепродуктов.По данным Минтруда, в сотрудниках сильно нуждаются обрабатывающие, строительные, транспортные предприятия, а также система здравоохранения. По оценкам ведомства, к 2030-му экономике потребуется 73,6 миллиона человек. Причем 800 тысяч новых работников понадобятся обрабатывающему производству, 430 тысяч — науке и IT, 400 тысяч — сфере транспортировки и хранения, 285 тысяч — здравоохранению и социальному сектору.

https://ria.ru/20230912/dfo-1895748481.html

https://ria.ru/20230912/neft-1895735474.html

https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html

https://ria.ru/20230508/trudoustroystvo-1870029905.html

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Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оэср, мвф, urals, ввп