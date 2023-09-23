Рейтинг@Mail.ru
"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.09.2023 (обновлено: 08:07 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики
"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики - РИА Новости, 23.09.2023
"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики
Международные институты вновь резко улучшили прогнозы по российской экономике. Так, в ОЭСР по итогам года ждут прибавки ВВП на 0,8% вместо падения на 1,5... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:00
2023-09-23T08:07
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оэср
мвф
urals
ввп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890447352_0:125:3118:1879_1920x0_80_0_0_16a9e4ae9bc98a08fe2d2cada0307ed5.jpg
МОСКВА, 23 cен — РИА Новости, Елена Савельева. Международные институты вновь резко улучшили прогнозы по российской экономике. Так, в ОЭСР по итогам года ждут прибавки ВВП на 0,8% вместо падения на 1,5. Третий раз подряд положительную динамику отмечает и МВФ. В Минэкономразвития, в свою очередь, предсказывают рост на 2,8%. Затяжной рецессии не случилось. Аналитики констатируют: структурная трансформация в условиях санкций уже приносит свои плоды.Обновили прогнозыКак следует из сентябрьского доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономика России в 2023-м увеличится на 0,8%, в 2024-м — на 0,9. Раньше там говорили о полуторапроцентном сокращении.В ОЭСР также скорректировали прогноз по инфляции: 5,2% вместо 5,4.Международный валютный фонд в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали рост на 0,3%, теперь — сразу на полтора. В 2024-м — на 1,3%.Как поясняли в МВФ, показатели пересмотрели в связи с &quot;объективными данными&quot; по розничной торговле, строительству и промышленному производству, &quot;которые указывают на сильное первое полугодие&quot;.В Минэкономразвития рассчитывали на 1,2%, сейчас — на 2,8.В прошлом году западные институты прочили России тяжелую и затяжную рецессию. Однако спад оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м: 2,1% против 2,7. Предупреждали также о неизбежном — низшая точка придется на первый квартал 2023-го, когда сработает отложенный эффект санкций. Но и здесь ошиблись: вместо предполагавшегося обвала более чем на восемь процентов экономика сократилась всего на 1,8.Рост производстваГлубокую рецессию предрекали в том числе "из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику". Вышло ровно наоборот. Если раньше Россия была скорее звеном в глобальной цепочке поставок, то теперь развивается современное производство для внутреннего рынка. Тому сильно поспособствовал уход западного бизнеса.Импорт активно замещается отечественными компаниями.В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 51,7, готовых металлических изделий — на 45,8, мебели — на 34,3, электрического оборудования — на 32,1, одежды — на 44."Темпы роста ВВП остаются невысокими, ниже докризисных двух-трех процентов. Основная поддержка — от добывающих отраслей, промышленного майнинга и экспорта сырья, где удалось сохранить объемы. Усиливается также внутренний спрос — потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал", — перечисляет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Переток нефтяного экспортаВажный фактор — перенаправление нефтяного экспорта из Европы в Азию, преимущественно в Китай и Индию."Цена российской Urals в настоящее время — 70-75 долларов за баррель, притом что действует эмбарго и есть потолок в 60 долларов. Во втором полугодии в связи с этим, а также с повышением ненефтегазовых доходов дефицит бюджета сменился профицитом", — отмечает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"."Развиваются логистика, грузоперевозки. Количество заказов у судоходных компаний увеличилось после отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций Запада", — добавляет аналитик. Объективные препятствияОднако в обрабатывающей промышленности — спад из-за проблем с импортом технологий и оборудования. Сократились экспорт услуг, туризм. Трудности в строительной отрасли, оптовой и розничной торговле.Обрабатывающую промышленность поддержали оборонным госзаказом.Эксперты обращают внимание на то, что перелом в оценках случился в мае. Экономический рост ускорился и продолжился. Однако восстановление не завершено.&quot;Геополитические риски, очередные пакеты санкций Запада сильно влияют на сырьевую конъюнктуру, а это один из главных источников дохода страны. Вводимые правительством пошлины показывают, что бюджет нуждается в новых драйверах, но ужесточение Центробанком денежно-кредитной политики ослабляет этот потенциал&quot;, — указывает Александр Соловьев, финансовый аналитик маркетплейса &quot;Финмир&quot;.Кадровый голодСерьезный ограничитель дальнейшего экстенсивного роста — нехватка рабочей силы в реальном секторе экономики. Промышленность столкнулась с кадровым голодом. В стране рекордно низкая безработица, и это тормозит развитие экономики.&quot;Повышение спроса на рабочую силу без увеличения производительности труда может обернуться ускорением инфляции и падением реальных темпов роста как ВВП, так и доходов населения. В ближайшие несколько лет необходимо решать этот вопрос на уровне и отдельных предприятий, и экономики в целом&quot;, — подчеркивает Алексей Нестеренко, партнер &quot;S+Консалтинг&quot;.Как выяснили в Высшей школе экономики, почти все отрасли страдают от дефицита кадров. Особенно — автопром, производство электрического оборудования, нефтепродуктов.По данным Минтруда, в сотрудниках сильно нуждаются обрабатывающие, строительные, транспортные предприятия, а также система здравоохранения. По оценкам ведомства, к 2030-му экономике потребуется 73,6 миллиона человек. Причем 800 тысяч новых работников понадобятся обрабатывающему производству, 430 тысяч — науке и IT, 400 тысяч — сфере транспортировки и хранения, 285 тысяч — здравоохранению и социальному сектору.
https://ria.ru/20230912/dfo-1895748481.html
https://ria.ru/20230912/neft-1895735474.html
https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html
https://ria.ru/20230508/trudoustroystvo-1870029905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890447352_312:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_2264db49ccf4ac99e6def385154ba657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оэср, мвф, urals, ввп
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ОЭСР, МВФ, Urals, ВВП
"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики

ОЭСР ожидает рост ВВП России на 0,8% в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудник предприятия
Сотрудник предприятия - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 cен — РИА Новости, Елена Савельева. Международные институты вновь резко улучшили прогнозы по российской экономике. Так, в ОЭСР по итогам года ждут прибавки ВВП на 0,8% вместо падения на 1,5. Третий раз подряд положительную динамику отмечает и МВФ. В Минэкономразвития, в свою очередь, предсказывают рост на 2,8%. Затяжной рецессии не случилось. Аналитики констатируют: структурная трансформация в условиях санкций уже приносит свои плоды.

Обновили прогнозы

Как следует из сентябрьского доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономика России в 2023-м увеличится на 0,8%, в 2024-м — на 0,9. Раньше там говорили о полуторапроцентном сокращении.
В ОЭСР также скорректировали прогноз по инфляции: 5,2% вместо 5,4.
Международный валютный фонд в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали рост на 0,3%, теперь — сразу на полтора. В 2024-м — на 1,3%.
«

Как поясняли в МВФ, показатели пересмотрели в связи с "объективными данными" по розничной торговле, строительству и промышленному производству, "которые указывают на сильное первое полугодие".

В Минэкономразвития рассчитывали на 1,2%, сейчас — на 2,8.
В прошлом году западные институты прочили России тяжелую и затяжную рецессию. Однако спад оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м: 2,1% против 2,7. Предупреждали также о неизбежном — низшая точка придется на первый квартал 2023-го, когда сработает отложенный эффект санкций. Но и здесь ошиблись: вместо предполагавшегося обвала более чем на восемь процентов экономика сократилась всего на 1,8.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО
12 сентября, 09:42

Рост производства

Глубокую рецессию предрекали в том числе "из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику". Вышло ровно наоборот. Если раньше Россия была скорее звеном в глобальной цепочке поставок, то теперь развивается современное производство для внутреннего рынка. Тому сильно поспособствовал уход западного бизнеса.
Импорт активно замещается отечественными компаниями.
«

В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 51,7, готовых металлических изделий — на 45,8, мебели — на 34,3, электрического оборудования — на 32,1, одежды — на 44.

"Темпы роста ВВП остаются невысокими, ниже докризисных двух-трех процентов. Основная поддержка — от добывающих отраслей, промышленного майнинга и экспорта сырья, где удалось сохранить объемы. Усиливается также внутренний спрос — потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал", — перечисляет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Индия платит за российскую нефть в твердой валюте, а не в рупиях
12 сентября, 08:54

Переток нефтяного экспорта

Важный фактор — перенаправление нефтяного экспорта из Европы в Азию, преимущественно в Китай и Индию.
"Цена российской Urals в настоящее время — 70-75 долларов за баррель, притом что действует эмбарго и есть потолок в 60 долларов. Во втором полугодии в связи с этим, а также с повышением ненефтегазовых доходов дефицит бюджета сменился профицитом", — отмечает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
"Развиваются логистика, грузоперевозки. Количество заказов у судоходных компаний увеличилось после отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций Запада", — добавляет аналитик.
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
"Откуда она взялась": Европа тайком скупила российскую санкционку
21 сентября, 08:00

Объективные препятствия

Однако в обрабатывающей промышленности — спад из-за проблем с импортом технологий и оборудования. Сократились экспорт услуг, туризм. Трудности в строительной отрасли, оптовой и розничной торговле.
Обрабатывающую промышленность поддержали оборонным госзаказом.
Эксперты обращают внимание на то, что перелом в оценках случился в мае. Экономический рост ускорился и продолжился. Однако восстановление не завершено.
«

"Геополитические риски, очередные пакеты санкций Запада сильно влияют на сырьевую конъюнктуру, а это один из главных источников дохода страны. Вводимые правительством пошлины показывают, что бюджет нуждается в новых драйверах, но ужесточение Центробанком денежно-кредитной политики ослабляет этот потенциал", — указывает Александр Соловьев, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".

Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Уже некого набирать": Россия столкнулась с новой проблемой
8 мая, 08:00

Кадровый голод

Серьезный ограничитель дальнейшего экстенсивного роста — нехватка рабочей силы в реальном секторе экономики. Промышленность столкнулась с кадровым голодом. В стране рекордно низкая безработица, и это тормозит развитие экономики.
«

"Повышение спроса на рабочую силу без увеличения производительности труда может обернуться ускорением инфляции и падением реальных темпов роста как ВВП, так и доходов населения. В ближайшие несколько лет необходимо решать этот вопрос на уровне и отдельных предприятий, и экономики в целом", — подчеркивает Алексей Нестеренко, партнер "S+Консалтинг".

Как выяснили в Высшей школе экономики, почти все отрасли страдают от дефицита кадров. Особенно — автопром, производство электрического оборудования, нефтепродуктов.
По данным Минтруда, в сотрудниках сильно нуждаются обрабатывающие, строительные, транспортные предприятия, а также система здравоохранения. По оценкам ведомства, к 2030-му экономике потребуется 73,6 миллиона человек. Причем 800 тысяч новых работников понадобятся обрабатывающему производству, 430 тысяч — науке и IT, 400 тысяч — сфере транспортировки и хранения, 285 тысяч — здравоохранению и социальному сектору.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ОЭСРМВФUralsВВП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала