https://ria.ru/20230923/egipet-1898146912.html

Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой

Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой - РИА Новости, 23.09.2023

Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир и Москву связывают глубокие и разветвленные отношения. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T00:51

2023-09-23T00:51

2023-09-23T00:51

египет

москва

каир (город)

самех шукри

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир и Москву связывают глубокие и разветвленные отношения. В четверг на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча между Шукри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Эта встреча состоялась по линии постоянных контактов в рамках египетско-российских двусторонних отношений. В первую очередь, мы коснулись темы двусторонних отношений, они глубокие и разветвленные", - сказал Шукри в интервью телеканалу Al-Qahera News. Глава МИД Египта отметил, что также обсудил со своим российским коллегой международные и региональные проблемы. Шукри добавил, что Египет "продолжает контакты с Москвой и Киевом для решения кризиса, не занимая чью-либо сторону".

https://ria.ru/20230411/egipet-1864378658.html

https://ria.ru/20230528/zerno-1874618175.html

египет

москва

каир (город)

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египет, москва, каир (город), самех шукри, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, в мире