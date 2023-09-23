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Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой - РИА Новости, 23.09.2023
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00:51 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/egipet-1898146912.html
Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой
Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой - РИА Новости, 23.09.2023
Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир и Москву связывают глубокие и разветвленные отношения. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T00:51
2023-09-23T00:51
египет
москва
каир (город)
самех шукри
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир и Москву связывают глубокие и разветвленные отношения. В четверг на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча между Шукри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Эта встреча состоялась по линии постоянных контактов в рамках египетско-российских двусторонних отношений. В первую очередь, мы коснулись темы двусторонних отношений, они глубокие и разветвленные", - сказал Шукри в интервью телеканалу Al-Qahera News. Глава МИД Египта отметил, что также обсудил со своим российским коллегой международные и региональные проблемы. Шукри добавил, что Египет "продолжает контакты с Москвой и Киевом для решения кризиса, не занимая чью-либо сторону".
https://ria.ru/20230411/egipet-1864378658.html
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египет
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египет, москва, каир (город), самех шукри, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Египет, Москва, Каир (город), Самех Шукри, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Глава МИД Египта отметил глубокие отношения между Каиром и Москвой

Глава МИД Египта Шукри: Каир и Москва имеют глубокие и разветвленные отношения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Архивное фото
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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир и Москву связывают глубокие и разветвленные отношения.
В четверг на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча между Шукри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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"Эта встреча состоялась по линии постоянных контактов в рамках египетско-российских двусторонних отношений. В первую очередь, мы коснулись темы двусторонних отношений, они глубокие и разветвленные", - сказал Шукри в интервью телеканалу Al-Qahera News.
Глава МИД Египта отметил, что также обсудил со своим российским коллегой международные и региональные проблемы.
Шукри добавил, что Египет "продолжает контакты с Москвой и Киевом для решения кризиса, не занимая чью-либо сторону".
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ЕгипетМоскваКаир (город)Самех ШукриСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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