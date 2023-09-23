https://ria.ru/20230923/dtp-1898184794.html
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 23.09.2023
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины
Три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего одна из них перевернулась, две полосы перекрыты, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:01
2023-09-23T12:01
2023-09-23T12:23
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего одна из них перевернулась, две полосы перекрыты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу ... Движение свободно по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20230611/asfalt-1877542121.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины, две полосы перекрыты