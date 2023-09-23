Рейтинг@Mail.ru
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 23.09.2023 (обновлено: 12:23 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/dtp-1898184794.html
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 23.09.2023
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины
Три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего одна из них перевернулась, две полосы перекрыты, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:01
2023-09-23T12:23
происшествия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39771/47/397714787_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_34038a33160d360bd50316a358a7fe10.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего одна из них перевернулась, две полосы перекрыты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу ... Движение свободно по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20230611/asfalt-1877542121.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39771/47/397714787_299:0:3414:2336_1920x0_80_0_0_46772ac0295416a112c4e97b854b5220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины, две полосы перекрыты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ Лефортовском тоннеле
В Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В Лефортовском тоннеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего одна из них перевернулась, две полосы перекрыты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу ... Движение свободно по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
Лефортовский тоннель в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
В Москве в Лефортовском тоннеле завершили работы по замене асфальта
11 июня, 18:23
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала