https://ria.ru/20230923/dtp-1898184794.html

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 23.09.2023

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три машины

Три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего одна из них перевернулась, две полосы перекрыты, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T12:01

2023-09-23T12:01

2023-09-23T12:23

происшествия

авто

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39771/47/397714787_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_34038a33160d360bd50316a358a7fe10.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего одна из них перевернулась, две полосы перекрыты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу ... Движение свободно по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20230611/asfalt-1877542121.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва