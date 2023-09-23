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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:09 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/donetsk-1898256950.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за 15 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по различным районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:09
2023-09-23T21:09
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по различным районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898200190.html
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донецк
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донецк, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку восемь натовских снарядов за 15 минут

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по различным районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Куйбышевский - на западе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКировский районНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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