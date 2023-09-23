Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку восемь натовских снарядов за 15 минут
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по различным районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Куйбышевский - на западе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.