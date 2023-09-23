https://ria.ru/20230923/donetsk-1898256950.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за 15 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по различным районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T21:09

2023-09-23T21:09

2023-09-23T21:09

специальная военная операция на украине

донецк

украина

кировский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по различным районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 19.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230923/obstrel-1898200190.html

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донецк

украина

кировский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия