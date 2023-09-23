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В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/dnepropetrovsk-1898162493.html
В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры
В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.09.2023
В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:12
2023-09-23T08:12
в мире
днепропетровск
днепропетровская область
днепр (город)
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Днепропетровск. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели". "Поврежден объект критической инфраструктуры Днепра (Днепропетровска)", - написал Лысак. По его словам, в Марганце в Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены несколько хозяйственных построек и газопровод. Остальные последствия атаки уточняются, резюмировал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html
днепропетровск
днепропетровская область
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в мире, днепропетровск, днепропетровская область, днепр (город), вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

Лысак: в Днепропетровске на Украине поврежден объект критической инфраструктуры

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Днепропетровск.
Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели".
"Поврежден объект критической инфраструктуры Днепра (Днепропетровска)", - написал Лысак.
По его словам, в Марганце в Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены несколько хозяйственных построек и газопровод. Остальные последствия атаки уточняются, резюмировал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскДнепропетровская областьДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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