https://ria.ru/20230923/dnepropetrovsk-1898162493.html

В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.09.2023

В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:12

2023-09-23T08:12

2023-09-23T08:12

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днепропетровск

днепропетровская область

днепр (город)

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Днепропетровск. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели". "Поврежден объект критической инфраструктуры Днепра (Днепропетровска)", - написал Лысак. По его словам, в Марганце в Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены несколько хозяйственных построек и газопровод. Остальные последствия атаки уточняются, резюмировал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html

днепропетровск

днепропетровская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровск, днепропетровская область, днепр (город), вооруженные силы рф