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Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов - РИА Новости, 23.09.2023
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Хорошие новости
 
14:55 23.09.2023 (обновлено: 15:55 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/deti-1898205124.html
Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов
Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов - РИА Новости, 23.09.2023
Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов
Для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с детским церебральным параличом собрали средства на 11-м благотворительном матче по баскетболу,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:55
2023-09-23T15:55
хорошие новости
луганская народная республика
донецкая народная республика
гоша куценко
фонд "шаг вместе"
госдума рф
анна кузнецова
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с детским церебральным параличом собрали средства на 11-м благотворительном матче по баскетболу, сообщил актер и учредитель благотворительного фонда "Шаг вместе" Гоша Куценко. &quot;﻿В прошлом году у нас было 60 ребят из ДНР, ЛНР с ДЦП, в этот раз у нас еще ребята из Запорожской и Херсонской областей — всего 80 ребят приехали в Москву, они сегодня на матче. Денежки (собранные от благотворительного матча. — Прим. ред.) им передадим&quot;, — сказал журналистам принимавший участие в игре Куценко.Матч прошел в московском Баскет-холле, завершившись ничьей со счетом 55:55.Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мероприятия, которое зачитала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Одну из команд возглавил вице-премьер Александр Новак. В матче, помимо Куценко, принял участие актер Кузьма Сапрыкин, снявшийся в фильме "Движение вверх", а также известные спортсмены и артисты, федеральные чиновники и представители власти новых регионов России. &quot;У нас детей много, кто занимается спортом, в том числе баскетболом. Мы приезжаем на соревнования различного уровня, &lt;...&gt; начали нас везде приглашать. Думаю, скоро наши ребята начнут показывать класс и приносить победы Луганской Народной Республике как субъекту Российской Федерации&quot;, — заявил и. о. министра спорта ЛНР Олег Шеренешев.На мероприятии также вручили сертификаты от Минспорта России на приобретение необходимого инвентаря для развития фигурного катания в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, гоша куценко, фонд "шаг вместе", госдума рф, анна кузнецова, владимир путин, россия
Хорошие новости, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Гоша Куценко, Фонд "Шаг вместе", Госдума РФ, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Россия
Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов

На благотворительном матче детям с ДЦП из новых регионов собрали средства

© iStock.com / FatCameraДевочка с ДЦП рисует в классе
Девочка с ДЦП рисует в классе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© iStock.com / FatCamera
Девочка с ДЦП рисует в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с детским церебральным параличом собрали средства на 11-м благотворительном матче по баскетболу, сообщил актер и учредитель благотворительного фонда "Шаг вместе" Гоша Куценко.
«

"﻿В прошлом году у нас было 60 ребят из ДНР, ЛНР с ДЦП, в этот раз у нас еще ребята из Запорожской и Херсонской областей — всего 80 ребят приехали в Москву, они сегодня на матче. Денежки (собранные от благотворительного матча. — Прим. ред.) им передадим", — сказал журналистам принимавший участие в игре Куценко.

Матч прошел в московском Баскет-холле, завершившись ничьей со счетом 55:55.
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Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мероприятия, которое зачитала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Одну из команд возглавил вице-премьер Александр Новак. В матче, помимо Куценко, принял участие актер Кузьма Сапрыкин, снявшийся в фильме "Движение вверх", а также известные спортсмены и артисты, федеральные чиновники и представители власти новых регионов России.
«

"У нас детей много, кто занимается спортом, в том числе баскетболом. Мы приезжаем на соревнования различного уровня, <...> начали нас везде приглашать. Думаю, скоро наши ребята начнут показывать класс и приносить победы Луганской Народной Республике как субъекту Российской Федерации", — заявил и. о. министра спорта ЛНР Олег Шеренешев.

На мероприятии также вручили сертификаты от Минспорта России на приобретение необходимого инвентаря для развития фигурного катания в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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Хорошие новостиЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГоша КуценкоФонд "Шаг вместе"Госдума РФАнна КузнецоваВладимир ПутинРоссия
 
 
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