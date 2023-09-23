https://ria.ru/20230923/deti-1898205124.html

Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов

Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов - РИА Новости, 23.09.2023

Фонд "Шаг вместе" собрал средства для детей с ДЦП из новых регионов

Для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с детским церебральным параличом собрали средства на 11-м благотворительном матче по баскетболу,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:55

2023-09-23T14:55

2023-09-23T15:55

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с детским церебральным параличом собрали средства на 11-м благотворительном матче по баскетболу, сообщил актер и учредитель благотворительного фонда "Шаг вместе" Гоша Куценко. "﻿В прошлом году у нас было 60 ребят из ДНР, ЛНР с ДЦП, в этот раз у нас еще ребята из Запорожской и Херсонской областей — всего 80 ребят приехали в Москву, они сегодня на матче. Денежки (собранные от благотворительного матча. — Прим. ред.) им передадим", — сказал журналистам принимавший участие в игре Куценко.Матч прошел в московском Баскет-холле, завершившись ничьей со счетом 55:55.Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мероприятия, которое зачитала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Одну из команд возглавил вице-премьер Александр Новак. В матче, помимо Куценко, принял участие актер Кузьма Сапрыкин, снявшийся в фильме "Движение вверх", а также известные спортсмены и артисты, федеральные чиновники и представители власти новых регионов России. "У нас детей много, кто занимается спортом, в том числе баскетболом. Мы приезжаем на соревнования различного уровня, <...> начали нас везде приглашать. Думаю, скоро наши ребята начнут показывать класс и приносить победы Луганской Народной Республике как субъекту Российской Федерации", — заявил и. о. министра спорта ЛНР Олег Шеренешев.На мероприятии также вручили сертификаты от Минспорта России на приобретение необходимого инвентаря для развития фигурного катания в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220822/robot-1811362648.html

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луганская народная республика, донецкая народная республика, гоша куценко, фонд "шаг вместе", госдума рф, анна кузнецова, владимир путин, россия