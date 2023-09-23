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В Саратовской области два дельтапланериста столкнулись в воздухе
В Саратовской области два дельтапланериста столкнулись в воздухе - РИА Новости, 23.09.2023
В Саратовской области два дельтапланериста столкнулись в воздухе
Два дельтапланериста столкнулись в воздухе в Татищевском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:43
2023-09-23T19:43
2023-09-23T22:04
происшествия
саратовская область
татищевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 23 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два дельтапланериста столкнулись в воздухе в Татищевском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."В Татищевском районе (произошло. — Прим. ред.) столкновение в воздухе двух дельтапланеристов. В состоянии средней степени тяжести один, второй в тяжелом состоянии госпитализированы в одно из лечебных учреждений областного центра", — сказали в пресс-службе ведомства.В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что они столкнулись не на дельтапланах, а на парапланах."По предварительным данным, 23 сентября 2023 года двое граждан 50 и 55 лет, осуществляя полет на разных парапланах, столкнулись друг с другом и совершили посадку вблизи села Широкое Татищевского района", — рассказали в СК.Парапланеристы получили телесные повреждения и попали в медучреждение. Следователи осмотрели место случившегося и проводят проверку.
https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896795949.html
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происшествия, саратовская область, татищевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Татищевский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области два дельтапланериста столкнулись в воздухе
Под Саратовом два дельтапланериста столкнулись в воздухе, оба госпитализированы