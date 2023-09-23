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Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР
Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР
Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T04:06
2023-09-23T04:06
2023-09-23T05:59
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россия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (офицеров 10-го корпуса - ред.)", - сказал собеседник агентства.Также он предоставил видео, записанное в первые часы после добровольной сдачи в плен, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков."Вот, они пошли, документы. Первый Word-овский документ — это 10-й армейский корпус (ВСУ - ред.), он содержит данные по руководящему составу офицеров 10-го армейского корпуса", - говорит на видео украинский военнослужащий. Также он предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности. "Они корректируют удары, где (находится - ред.) скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна. Они осуществляют оттуда наведение по Вооруженным силам России, когда колоны пересекают в ночное время, в дневное время, и скопление этой техники", - сказал пленный офицер ВСУ.Сданные им списки имен, должностей и телефонов руководящего состава 10-го армейского корпуса ВСУ есть в распоряжении РИА Новости, они публикуются ниже.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР
Источник РИА Новости: офицер ВСУ сдал ВС России данные командиров 10-го корпуса
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости.
Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении, рассказал
РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (офицеров 10-го корпуса - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил видео, записанное в первые часы после добровольной сдачи в плен, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков.
"Вот, они пошли, документы. Первый Word-овский документ — это 10-й армейский корпус (ВСУ - ред.), он содержит данные по руководящему составу офицеров 10-го армейского корпуса", - говорит на видео украинский военнослужащий.
Также он предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности. "Они корректируют удары, где (находится - ред.) скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна. Они осуществляют оттуда наведение по Вооруженным силам России, когда колоны пересекают в ночное время, в дневное время, и скопление этой техники", - сказал пленный офицер ВСУ.
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Сданные им списки имен, должностей и телефонов руководящего состава 10-го армейского корпуса ВСУ есть в распоряжении РИА Новости, они публикуются ниже.
- Старший оперативный дежурный, телефон +380680104948.
- Начальник штаба — заместитель командира полковник Луценко Александр Дмитриевич, +380508271703.
- Начальник управления кадров полковник Волков Сергей Викторович, +380508612752, +380968748782.
- Начальник разведуправления полковник Сардак Виталий Витальевич, +380639716432.
- Начальник отделения РЭБ подполковник Смертин Сергей Анатольевич, +380672998329.
- Начальник административного отделения подполковник Петрук Оксана Константиновна, +380677389732.
- Начальник тыла подполковник Велев Артем Николаевич, +380991141838, +38093443824.
- Начальник артиллерии — замкомандира полковник Жабровец Игорь Михайлович, +380939132815.
- Начальник отдела морально-психологического обеспечения подполковник Глущенко Роман Александрович, +380677467098.
- Начальник финансово-экономического отдела подполковник Шумский Василий Петрович, +380505666431.
- Начальник медицинского отдела подполковник медслужбы Войтенко Александр Васильевич, +380972877690.
- Начальник группы безопасности военной службы полковник Билосвит (Белосвет) Николай Владимирович, +380684555445.
- Начальник службы военного капелланства, подполковник Сидоренко Юрий Николаевич, +380954431440.
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