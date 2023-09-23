https://ria.ru/20230923/dannye-1898154201.html

Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР

Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР - РИА Новости, 23.09.2023

Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР

Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:06

2023-09-23T04:06

2023-09-23T05:59

специальная военная операция на украине

россия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (офицеров 10-го корпуса - ред.)", - сказал собеседник агентства.Также он предоставил видео, записанное в первые часы после добровольной сдачи в плен, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков."Вот, они пошли, документы. Первый Word-овский документ — это 10-й армейский корпус (ВСУ - ред.), он содержит данные по руководящему составу офицеров 10-го армейского корпуса", - говорит на видео украинский военнослужащий. Также он предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности. "Они корректируют удары, где (находится - ред.) скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна. Они осуществляют оттуда наведение по Вооруженным силам России, когда колоны пересекают в ночное время, в дневное время, и скопление этой техники", - сказал пленный офицер ВСУ.Сданные им списки имен, должностей и телефонов руководящего состава 10-го армейского корпуса ВСУ есть в распоряжении РИА Новости, они публикуются ниже.

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html

https://ria.ru/20230920/svo-1897541369.html

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