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Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 23.09.2023 (обновлено: 05:59 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/dannye-1898154201.html
Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР
Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР
Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T04:06
2023-09-23T05:59
специальная военная операция на украине
россия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.&quot;Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (офицеров 10-го корпуса - ред.)&quot;, - сказал собеседник агентства.Также он предоставил видео, записанное в первые часы после добровольной сдачи в плен, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков."Вот, они пошли, документы. Первый Word-овский документ — это 10-й армейский корпус (ВСУ - ред.), он содержит данные по руководящему составу офицеров 10-го армейского корпуса", - говорит на видео украинский военнослужащий. Также он предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности. "Они корректируют удары, где (находится - ред.) скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна. Они осуществляют оттуда наведение по Вооруженным силам России, когда колоны пересекают в ночное время, в дневное время, и скопление этой техники", - сказал пленный офицер ВСУ.Сданные им списки имен, должностей и телефонов руководящего состава 10-го армейского корпуса ВСУ есть в распоряжении РИА Новости, они публикуются ниже.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html
https://ria.ru/20230920/svo-1897541369.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР

Источник РИА Новости: офицер ВСУ сдал ВС России данные командиров 10-го корпуса

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в подземном командном пункте
Украинский солдат в подземном командном пункте - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в подземном командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (офицеров 10-го корпуса - ред.)", - сказал собеседник агентства.

Также он предоставил видео, записанное в первые часы после добровольной сдачи в плен, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков.
"Вот, они пошли, документы. Первый Word-овский документ — это 10-й армейский корпус (ВСУ - ред.), он содержит данные по руководящему составу офицеров 10-го армейского корпуса", - говорит на видео украинский военнослужащий.
Также он предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности. "Они корректируют удары, где (находится - ред.) скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна. Они осуществляют оттуда наведение по Вооруженным силам России, когда колоны пересекают в ночное время, в дневное время, и скопление этой техники", - сказал пленный офицер ВСУ.
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Сданные им списки имен, должностей и телефонов руководящего состава 10-го армейского корпуса ВСУ есть в распоряжении РИА Новости, они публикуются ниже.
  • Старший оперативный дежурный, телефон +380680104948.
  • Начальник штаба — заместитель командира полковник Луценко Александр Дмитриевич, +380508271703.
  • Начальник управления кадров полковник Волков Сергей Викторович, +380508612752, +380968748782.
  • Начальник разведуправления полковник Сардак Виталий Витальевич, +380639716432.
  • Начальник отделения РЭБ подполковник Смертин Сергей Анатольевич, +380672998329.
  • Начальник административного отделения подполковник Петрук Оксана Константиновна, +380677389732.
  • Начальник тыла подполковник Велев Артем Николаевич, +380991141838, +38093443824.
  • Начальник артиллерии — замкомандира полковник Жабровец Игорь Михайлович, +380939132815.
  • Начальник отдела морально-психологического обеспечения подполковник Глущенко Роман Александрович, +380677467098.
  • Начальник финансово-экономического отдела подполковник Шумский Василий Петрович, +380505666431.
  • Начальник медицинского отдела подполковник медслужбы Войтенко Александр Васильевич, +380972877690.
  • Начальник группы безопасности военной службы полковник Билосвит (Белосвет) Николай Владимирович, +380684555445.
  • Начальник службы военного капелланства, подполковник Сидоренко Юрий Николаевич, +380954431440.
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