https://ria.ru/20230923/covid-1898215144.html

Исследование: затяжной COVID может вызвать долгосрочные повреждения органов

Исследование: затяжной COVID может вызвать долгосрочные повреждения органов - РИА Новости, 23.09.2023

Исследование: затяжной COVID может вызвать долгосрочные повреждения органов

Затяжной коронавирус может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, говорится в новом британском исследовании, опубликованном в журнале Lancet. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:13

2023-09-23T16:13

2023-09-23T16:13

великобритания

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Затяжной коронавирус может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, говорится в новом британском исследовании, опубликованном в журнале Lancet. В исследование были включены данные о 259 пациентах, выписанных из больницы после диагностированного COVID-19, и о 52 участниках контрольной группы без COVID-19 в Великобритании. "После госпитализации с COVID-19 у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы", - пишут авторы исследования. Отмечается, что спустя пять месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% пациентов, переболевших COVID-19, и лишь у 27% людей без COVID-19. У выздоровевших от затяжного COVID-19 повреждения легких встречались почти в 14 раз чаще, повреждения мозга – в три раза чаще, а почек – в два раза чаще, чем у людей из контрольной группы, отмечает телеканал Sky News. Тяжесть повреждения органов зависела от тяжести перенесенной инфекции, возраста пациента, а также наличия других заболеваний.

https://ria.ru/20230922/shtamm-1898091413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230923/1898190751.html

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