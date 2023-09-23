https://ria.ru/20230923/bespilotniki-1898158660.html
ИИ поможет сделать бессмысленным угон беспилотника, считает эксперт
ИИ поможет сделать бессмысленным угон беспилотника, считает эксперт - РИА Новости, 23.09.2023
ИИ поможет сделать бессмысленным угон беспилотника, считает эксперт
Украсть беспилотный летательный аппарат можно: либо напасть на внешнего пилота, либо перехватить радиоканал управления аппаратом, однако системы искусственного... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:00
2023-09-23T07:00
2023-09-23T07:00
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украсть беспилотный летательный аппарат можно: либо напасть на внешнего пилота, либо перехватить радиоканал управления аппаратом, однако системы искусственного интеллекта помогут сделать дроны непривлекательными для злоумышленников, рассказал РИА Новости в кулуарах Kazan Digital Week замгендиректора НИЦ "Аэроскрипт" - компании-разработчика системы навигации беспилотников "Небосвод" - Андрей Яблоков. "Угнать дрон можно, во-первых, физически - напасть на внешнего пилота, отобрать пульт и начать управлять аппаратом, прикрепить на него любые нагрузки и отправить на выполнение противоправных действий. Второй тип технически более сложный - это перехват канала управления, когда злоумышленник способен получить доступ к станции управления и борту с помощью радиотехнических средств", - рассказал Яблоков. Однако искусственный интеллект, по его словам, может помешать угонщикам. "Для противодействия первому кейсу используется система искусственного интеллекта, которая распознает, какой пилот управляет БВС (беспилотным воздушным судном - ред.). Используется авторизация через цифровую платформу "Небосвод": беспилотнику выделяется цифровой транспортный коридор. Если БВС вылетает за его границы, то срабатывают алгоритмы: либо принудительной посадки, либо возврата в точку вылета", - объяснил эксперт. Яблоков уточнил, что "перед стартом проверяется внешний пилот, идентифицируется его личность с помощью системы искусственного интеллекта, которая анализирует действия пилота, наличие на нем спецодежды: каска, перчатки, оценивает последовательность действий, которые он совершает при выполнении подготовительных работ для запуска беспилотника". Он отметил, что "задача - сделать дрон непривлекательным для злоумышленников", по аналогии с инкассацией, когда деньги отмечаются специальной краской. "Дрон должен стать "куском железа" при попытке его захвата. Это позволит в условиях запретов на полеты при наличии соответствующих технологий совершать регулярные коммерческие полеты, например, по опрыскиванию полей, мониторингу объектов", - сказал эксперт. По его словам, есть дроны, которые летают без использования канала управления, по заданной заранее программе. "В этом случае борьба со злоумышленниками зависит от того, как выстроен контур безопасности и выполняется противодействие. Строится модель угроз, учитываются размеры БВС, скорость, автономность канала управления и так далее. Разворачиваются радиолокационные системы, которые обнаруживают объекты, находящиеся в воздухе, видео- и акустические системы", - заключил замглавы "Аэроскрипта".
https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html
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безопасность
ИИ поможет сделать бессмысленным угон беспилотника, считает эксперт
Эксперт Яблоков: системы ИИ сделают дроны непривлекательными для злоумышленников
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украсть беспилотный летательный аппарат можно: либо напасть на внешнего пилота, либо перехватить радиоканал управления аппаратом, однако системы искусственного интеллекта помогут сделать дроны непривлекательными для злоумышленников, рассказал РИА Новости в кулуарах Kazan Digital Week замгендиректора НИЦ "Аэроскрипт" - компании-разработчика системы навигации беспилотников "Небосвод" - Андрей Яблоков.
«
"Угнать дрон можно, во-первых, физически - напасть на внешнего пилота, отобрать пульт и начать управлять аппаратом, прикрепить на него любые нагрузки и отправить на выполнение противоправных действий. Второй тип технически более сложный - это перехват канала управления, когда злоумышленник способен получить доступ к станции управления и борту с помощью радиотехнических средств", - рассказал Яблоков.
Однако искусственный интеллект, по его словам, может помешать угонщикам. "Для противодействия первому кейсу используется система искусственного интеллекта, которая распознает, какой пилот управляет БВС (беспилотным воздушным судном - ред.). Используется авторизация через цифровую платформу "Небосвод": беспилотнику выделяется цифровой транспортный коридор. Если БВС вылетает за его границы, то срабатывают алгоритмы: либо принудительной посадки, либо возврата в точку вылета", - объяснил эксперт.
Яблоков уточнил, что "перед стартом проверяется внешний пилот, идентифицируется его личность с помощью системы искусственного интеллекта, которая анализирует действия пилота, наличие на нем спецодежды: каска, перчатки, оценивает последовательность действий, которые он совершает при выполнении подготовительных работ для запуска беспилотника".
Он отметил, что "задача - сделать дрон непривлекательным для злоумышленников", по аналогии с инкассацией, когда деньги отмечаются специальной краской. "Дрон должен стать "куском железа" при попытке его захвата. Это позволит в условиях запретов на полеты при наличии соответствующих технологий совершать регулярные коммерческие полеты, например, по опрыскиванию полей, мониторингу объектов", - сказал эксперт.
По его словам, есть дроны, которые летают без использования канала управления, по заданной заранее программе. "В этом случае борьба со злоумышленниками зависит от того, как выстроен контур безопасности и выполняется противодействие. Строится модель угроз, учитываются размеры БВС, скорость, автономность канала управления и так далее. Разворачиваются радиолокационные системы, которые обнаруживают объекты, находящиеся в воздухе, видео- и акустические системы", - заключил замглавы "Аэроскрипта".
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