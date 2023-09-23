https://ria.ru/20230923/belgorod-1898178999.html

ВСУ за сутки 130 раз обстреляли территорию Белгородской области

ВСУ за сутки 130 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ за сутки 130 раз обстреляли территорию Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки около 130 раз обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:09

2023-09-23T11:09

2023-09-23T11:09

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 130 раз обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки украинскими дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В субботу губернатор опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 22 сентября. В пятницу украинские военные выпустили 128 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе 3 устройства было сброшено с беспилотников. Села в Грайворонском городском округе были атакованы украинскими дронами-камикадзе, также в селе Антоновка сбили украинский беспилотник. Пострадавших нет, но в результате обстрелов повреждены три автомобиля и выбиты окна в двух частных домах. ⠀"В Грайворонском городском округе окраину села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. По окраине села Смородино выпущено два минометных снаряда. Обошлось без последствий. В селе Антоновка сбит БПЛА противника. На окраине села Дроновка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В поселке Горьковский сбит дрон-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка из артиллерии выпущено 3 и 6 снарядов соответственно. Хутор Валковский 4 раза был обстрелян из миномета. В Борисовском районе 13 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. На окраине села Казачье-Рудченское с дрона сброшен один боеприпас. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов. По данным главы области, в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье, сел Вязовое и Репяховка выпущено в сумме 14 артиллерийских снарядов. Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 6 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Балки – 9 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 6 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Терезовка – по 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 7 гранатометных выстрелов, по хутору Марьино – 3 артиллерийских снаряда", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html

https://ria.ru/20230923/ukraina-1898154667.html

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белгородский район

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Варвара Скокшина

белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия