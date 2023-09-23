https://ria.ru/20230923/banditizm-1898154404.html

Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом

Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом - РИА Новости, 23.09.2023

Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри с трибуны ООН призвал международное сообщество создать специализированные вооруженные силы для обеспечения стабильности в его... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:12

2023-09-23T04:12

2023-09-23T04:12

гаити

нью-йорк (город)

ариэль анри

оон

жовенель моиз

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри с трибуны ООН призвал международное сообщество создать специализированные вооруженные силы для обеспечения стабильности в его стране, страдающей от бандитского насилия. "Совет Безопасности, который имеет силу и необходимые полномочия в соответствии с 7 главой Устава ООН, должен принять срочные меры, санкционировав развертывание международной миссии для поддержки полиции и вооруженных сил Гаити, противостояния бандам и восстановление мира и порядка", - заявил Анри, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Премьер подчеркнул, что, хотя на начальном этапе использование силы может быть крайне важным при создании условий для "нормального функционирования государства", необходимо также решать задачи социального и экономического развития. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. За прошедшие полтора года бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20230816/gaiti-1890398780.html

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