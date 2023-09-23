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Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом - РИА Новости, 23.09.2023
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04:12 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/banditizm-1898154404.html
Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом
Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом - РИА Новости, 23.09.2023
Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри с трибуны ООН призвал международное сообщество создать специализированные вооруженные силы для обеспечения стабильности в его... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T04:12
2023-09-23T04:12
гаити
нью-йорк (город)
ариэль анри
оон
жовенель моиз
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри с трибуны ООН призвал международное сообщество создать специализированные вооруженные силы для обеспечения стабильности в его стране, страдающей от бандитского насилия. "Совет Безопасности, который имеет силу и необходимые полномочия в соответствии с 7 главой Устава ООН, должен принять срочные меры, санкционировав развертывание международной миссии для поддержки полиции и вооруженных сил Гаити, противостояния бандам и восстановление мира и порядка", - заявил Анри, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Премьер подчеркнул, что, хотя на начальном этапе использование силы может быть крайне важным при создании условий для "нормального функционирования государства", необходимо также решать задачи социального и экономического развития. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. За прошедшие полтора года бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20230816/gaiti-1890398780.html
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гаити, нью-йорк (город), ариэль анри, оон, жовенель моиз, в мире
Гаити, Нью-Йорк (город), Ариэль Анри, ООН, Жовенель Моиз, В мире
Премьер Гаити просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом

Премьер Гаити Анри просит международное сообщество помочь в борьбе с бандитизмом

© AP Photo / Matias DelacroixПремьер-министр Гаити Ариэль Анри
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Matias Delacroix
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри с трибуны ООН призвал международное сообщество создать специализированные вооруженные силы для обеспечения стабильности в его стране, страдающей от бандитского насилия.
«
"Совет Безопасности, который имеет силу и необходимые полномочия в соответствии с 7 главой Устава ООН, должен принять срочные меры, санкционировав развертывание международной миссии для поддержки полиции и вооруженных сил Гаити, противостояния бандам и восстановление мира и порядка", - заявил Анри, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Премьер подчеркнул, что, хотя на начальном этапе использование силы может быть крайне важным при создании условий для "нормального функционирования государства", необходимо также решать задачи социального и экономического развития.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. За прошедшие полтора года бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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ГаитиНью-Йорк (город)Ариэль АнриООНЖовенель МоизВ мире
 
 
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