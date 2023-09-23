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На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ
На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:46
2023-09-23T07:46
2023-09-23T08:06
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили."На донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - сказал он.Он добавил, что уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесено поражение живой силе и военной технике.По его словам, противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку немецкого производства "Панцирь 2000", две гаубицы американского производства М777, орудия "Гиацинт Б" и Д-20, противотанковую пушку МТ12 "Рапира", две РЛС, а также 5 минометов 120 калибра.
https://ria.ru/20230923/solntsepek-1898161660.html
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вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ
Российские силы отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовиков ВСУ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
"На донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка
. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - сказал он.
Он добавил, что уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесено поражение живой силе и военной технике.
По его словам, противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку немецкого производства "Панцирь 2000", две гаубицы американского производства М777, орудия "Гиацинт Б" и Д-20, противотанковую пушку МТ12 "Рапира", две РЛС, а также 5 минометов 120 калибра.
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