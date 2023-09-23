Рейтинг@Mail.ru
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 23.09.2023 (обновлено: 08:06 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/ataki-1898161190.html
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ
На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:46
2023-09-23T08:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
клещеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили."На донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - сказал он.Он добавил, что уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесено поражение живой силе и военной технике.По его словам, противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку немецкого производства "Панцирь 2000", две гаубицы американского производства М777, орудия "Гиацинт Б" и Д-20, противотанковую пушку МТ12 "Рапира", две РЛС, а также 5 минометов 120 калибра.
https://ria.ru/20230923/solntsepek-1898161660.html
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_487:0:2244:1318_1920x0_80_0_0_e9657e9c0d4d58390b641f4dfd69c65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка
На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

Российские силы отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
"На донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - сказал он.
Он добавил, что уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесено поражение живой силе и военной технике.
По его словам, противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку немецкого производства "Панцирь 2000", две гаубицы американского производства М777, орудия "Гиацинт Б" и Д-20, противотанковую пушку МТ12 "Рапира", две РЛС, а также 5 минометов 120 калибра.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьКлещеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала