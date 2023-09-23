https://ria.ru/20230923/ataki-1898161190.html

На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023

На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T07:46

2023-09-23T07:46

2023-09-23T08:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

клещеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожен эшелон с военной техникой, два склада с вооружением, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили."На донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - сказал он.Он добавил, что уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесено поражение живой силе и военной технике.По его словам, противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку немецкого производства "Панцирь 2000", две гаубицы американского производства М777, орудия "Гиацинт Б" и Д-20, противотанковую пушку МТ12 "Рапира", две РЛС, а также 5 минометов 120 калибра.

https://ria.ru/20230923/solntsepek-1898161660.html

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка