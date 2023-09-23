https://ria.ru/20230923/armeniya-1898245678.html

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и Блинкеном

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и Блинкеном - РИА Новости, 23.09.2023

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и Блинкеном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:05

2023-09-23T20:05

2023-09-23T20:05

в мире

нагорный карабах

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

олаф шольц

энтони блинкен

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Собеседники обсудили сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха военно-политическую ситуацию и шаги по ее преодолению. Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении на сайте правительства. Стороны также коснулись вопросов повестки армяно-американского и армяно-германского сотрудничества. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей армян Карабаха с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230923/pashinyan-1898192674.html

https://ria.ru/20230922/karabakh-1897956364.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, олаф шольц, энтони блинкен, армения, азербайджан