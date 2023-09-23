https://ria.ru/20230923/armeniya-1898245678.html
Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и Блинкеном
Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и Блинкеном - РИА Новости, 23.09.2023
Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и Блинкеном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:05
2023-09-23T20:05
2023-09-23T20:05
в мире
нагорный карабах
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
олаф шольц
энтони блинкен
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Собеседники обсудили сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха военно-политическую ситуацию и шаги по ее преодолению. Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении на сайте правительства. Стороны также коснулись вопросов повестки армяно-американского и армяно-германского сотрудничества. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей армян Карабаха с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230923/pashinyan-1898192674.html
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897956364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, олаф шольц, энтони блинкен, армения, азербайджан
В мире, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Олаф Шольц, Энтони Блинкен, Армения, Азербайджан
Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и Блинкеном
Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном