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За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских - РИА Новости, 23.09.2023
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18:32 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/armeniya-1898230574.html
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских - РИА Новости, 23.09.2023
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских
Четверо полицейских могут быть задержаны по подозрению в применении насилия против сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, сообщил его... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:32
2023-09-23T18:32
в мире
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Четверо полицейских могут быть задержаны по подозрению в применении насилия против сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст. "В рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в пытках Левона Кочаряна, (следствием - ред.) подано ходатайство об аресте четырех "красных беретов", - написал адвокат на своей странице в соцсетях. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230923/armeniya-1898188864.html
https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898121259.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, левон кочарян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Левон Кочарян
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских

В Армении могут задержать полицейских за насилие против Левона Кочаряна

© SputnikПолиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Полиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Sputnik
Полиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Четверо полицейских могут быть задержаны по подозрению в применении насилия против сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.
Полиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских
Вчера, 12:41
"В рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в пытках Левона Кочаряна, (следствием - ред.) подано ходатайство об аресте четырех "красных беретов", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянЛевон Кочарян
 
 
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