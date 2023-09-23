https://ria.ru/20230923/armeniya-1898230574.html
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских - РИА Новости, 23.09.2023
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских
Четверо полицейских могут быть задержаны по подозрению в применении насилия против сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, сообщил его... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:32
2023-09-23T18:32
2023-09-23T18:32
в мире
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азербайджан
ереван
никол пашинян
левон кочарян
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Четверо полицейских могут быть задержаны по подозрению в применении насилия против сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст. "В рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в пытках Левона Кочаряна, (следствием - ред.) подано ходатайство об аресте четырех "красных беретов", - написал адвокат на своей странице в соцсетях. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230923/armeniya-1898188864.html
https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898121259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, левон кочарян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Левон Кочарян
За применение насилия против Левона Кочаряна могут задержать полицейских
В Армении могут задержать полицейских за насилие против Левона Кочаряна
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Четверо полицейских могут быть задержаны по подозрению в применении насилия против сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских
"В рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в пытках Левона Кочаряна, (следствием - ред.) подано ходатайство об аресте четырех "красных беретов", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан
начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана
протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение