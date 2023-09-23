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Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре - РИА Новости, 23.09.2023
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16:42 23.09.2023 (обновлено: 16:55 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/armeniya-1898218069.html
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре - РИА Новости, 23.09.2023
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре
Акции армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят не только в Ереване, но и в двух других крупнейших городах... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:42
2023-09-23T16:55
в мире
ереван
гюмри
армения
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Акции армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят не только в Ереване, но и в двух других крупнейших городах Армении - Гюмри и Ванадзоре, сообщает национальный комитет, являющийся организатором протестов. "Шествия проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Демонстранты перекрыли межгосударственную автодорогу Ереван-Ерасх", - сообщатся в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией
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в мире, ереван, гюмри, армения
В мире, Ереван, Гюмри, Армения
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре

Акции оппозиции Армении проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре

© Фото : Sputnik Армения — Новости/TelegramШествие с требованием отставки властей в Гюмри. 23 сентября 2023
Шествие с требованием отставки властей в Гюмри. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Sputnik Армения — Новости/Telegram
Шествие с требованием отставки властей в Гюмри. 23 сентября 2023
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Акции армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят не только в Ереване, но и в двух других крупнейших городах Армении - Гюмри и Ванадзоре, сообщает национальный комитет, являющийся организатором протестов.
"Шествия проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Демонстранты перекрыли межгосударственную автодорогу Ереван-Ерасх", - сообщатся в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией
Жители Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Степанакерте идет разоружение сил Карабаха
Вчера, 16:19
 
В миреЕреванГюмриАрмения
 
 
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