https://ria.ru/20230923/armeniya-1898218069.html

Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре

Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре - РИА Новости, 23.09.2023

Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре

Акции армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят не только в Ереване, но и в двух других крупнейших городах... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:42

2023-09-23T16:42

2023-09-23T16:55

в мире

ереван

гюмри

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Акции армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят не только в Ереване, но и в двух других крупнейших городах Армении - Гюмри и Ванадзоре, сообщает национальный комитет, являющийся организатором протестов. "Шествия проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Демонстранты перекрыли межгосударственную автодорогу Ереван-Ерасх", - сообщатся в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией

https://ria.ru/20230923/stepanakert-1898215600.html

ереван

гюмри

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, гюмри, армения