https://ria.ru/20230923/armeniya-1898218069.html
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре - РИА Новости, 23.09.2023
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре
Акции армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят не только в Ереване, но и в двух других крупнейших городах... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:42
2023-09-23T16:42
2023-09-23T16:55
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Акции армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят не только в Ереване, но и в двух других крупнейших городах Армении - Гюмри и Ванадзоре, сообщает национальный комитет, являющийся организатором протестов. "Шествия проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Демонстранты перекрыли межгосударственную автодорогу Ереван-Ерасх", - сообщатся в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией
https://ria.ru/20230923/stepanakert-1898215600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, гюмри, армения
В мире, Ереван, Гюмри, Армения
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре
Акции оппозиции Армении проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре