https://ria.ru/20230923/aktsiya-1898234291.html

В Париже проходит акция против полицейского насилия

В Париже проходит акция против полицейского насилия - РИА Новости, 23.09.2023

В Париже проходит акция против полицейского насилия

В Париже началась акция против полицейского насилия и расизма, она проходит в напряженной атмосфере на фоне стычек демонстрантов с полицией, передаёт... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T18:55

2023-09-23T18:55

2023-09-23T19:03

в мире

франция

жан-люк меланшон

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898235193_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b8ea221fcc1918925df2c0ed6e69d7c.jpg

ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. В Париже началась акция против полицейского насилия и расизма, она проходит в напряженной атмосфере на фоне стычек демонстрантов с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости. В акции принимают участие порядка четырех тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от Северного вокзала в сторону площади Бастилии. Манифестанты несут растяжку, на которой можно прочитать: "Налоговая и социальная справедливость! Демократия! Конец привилегий для избранных депутатов!". Вскоре после начала акции начались столкновения протестующих с полицией. Радикально настроенные манифестанты начали разбивать витрины магазинов и банкоматы. Они начали атаковать полицейские машины, сопровождающие демонстрантов. Агрессивные манифестанты начали закидывать ее бутылками и камнями, разбивать ногами фары и окна. Полиция начала угрожать применением дубинок и пистолетов с резиновыми пулями. Акция проходит по призыву ряда профсоюзов, ассоциаций и политических партий, включая профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), ассоциацию экоактивистов Extinction Rebellion, а также крайне левую партию Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция". По информации службы разведки, в манифестациях в стране будут участвовать порядка 30 тысяч человек. Всего на территории страны пройдут 116 манифестаций. Акции станут первыми после погромов в конце июня - начале июля во Франции. Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.

https://ria.ru/20230921/smi-1897851318.html

https://ria.ru/20230916/miting-1896713106.html

https://ria.ru/20230920/miting-1897636145.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, жан-люк меланшон, париж