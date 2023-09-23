https://ria.ru/20230923/aktsiya-1898234291.html
В Париже проходит акция против полицейского насилия
В Париже проходит акция против полицейского насилия - РИА Новости, 23.09.2023
В Париже проходит акция против полицейского насилия
В Париже началась акция против полицейского насилия и расизма, она проходит в напряженной атмосфере на фоне стычек демонстрантов с полицией, передаёт... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:55
2023-09-23T18:55
2023-09-23T19:03
в мире
франция
жан-люк меланшон
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898235193_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b8ea221fcc1918925df2c0ed6e69d7c.jpg
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. В Париже началась акция против полицейского насилия и расизма, она проходит в напряженной атмосфере на фоне стычек демонстрантов с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости. В акции принимают участие порядка четырех тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от Северного вокзала в сторону площади Бастилии. Манифестанты несут растяжку, на которой можно прочитать: "Налоговая и социальная справедливость! Демократия! Конец привилегий для избранных депутатов!". Вскоре после начала акции начались столкновения протестующих с полицией. Радикально настроенные манифестанты начали разбивать витрины магазинов и банкоматы. Они начали атаковать полицейские машины, сопровождающие демонстрантов. Агрессивные манифестанты начали закидывать ее бутылками и камнями, разбивать ногами фары и окна. Полиция начала угрожать применением дубинок и пистолетов с резиновыми пулями. Акция проходит по призыву ряда профсоюзов, ассоциаций и политических партий, включая профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), ассоциацию экоактивистов Extinction Rebellion, а также крайне левую партию Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция". По информации службы разведки, в манифестациях в стране будут участвовать порядка 30 тысяч человек. Всего на территории страны пройдут 116 манифестаций. Акции станут первыми после погромов в конце июня - начале июля во Франции. Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.
https://ria.ru/20230921/smi-1897851318.html
https://ria.ru/20230916/miting-1896713106.html
https://ria.ru/20230920/miting-1897636145.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898235193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf4ad67e9723da462f3f1ce58f1fb58c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жан-люк меланшон, париж
В мире, Франция, Жан-Люк Меланшон, Париж
В Париже проходит акция против полицейского насилия
В Париже проходит акция против полицейского насилия в напряженной атмосфере
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. В Париже началась акция против полицейского насилия и расизма, она проходит в напряженной атмосфере на фоне стычек демонстрантов с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости.
В акции принимают участие порядка четырех тысяч человек.
Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства
Колонна демонстрантов движется от Северного вокзала в сторону площади Бастилии. Манифестанты несут растяжку, на которой можно прочитать: "Налоговая и социальная справедливость! Демократия! Конец привилегий для избранных депутатов!".
Вскоре после начала акции начались столкновения протестующих с полицией. Радикально настроенные манифестанты начали разбивать витрины магазинов и банкоматы. Они начали атаковать полицейские машины, сопровождающие демонстрантов. Агрессивные манифестанты начали закидывать ее бутылками и камнями, разбивать ногами фары и окна. Полиция начала угрожать применением дубинок и пистолетов с резиновыми пулями.
Акция проходит по призыву ряда профсоюзов, ассоциаций и политических партий, включая профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), ассоциацию экоактивистов Extinction Rebellion, а также крайне левую партию Жана-Люка Меланшона
"Непокорившаяся Франция".
В Праге начался антиправительственный митинг
По информации службы разведки, в манифестациях в стране будут участвовать порядка 30 тысяч человек. Всего на территории страны пройдут 116 манифестаций. Акции станут первыми после погромов в конце июня - начале июля во Франции
.
Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху