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В Киеве признали, что танки Abrams "долго не проживут" - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 23.09.2023 (обновлено: 14:38 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/abrams-1898172901.html
В Киеве признали, что танки Abrams "долго не проживут"
В Киеве признали, что танки Abrams "долго не проживут" - РИА Новости, 23.09.2023
В Киеве признали, что танки Abrams "долго не проживут"
Ожидаемые Киевом танки Abrams "долго не проживут" на фронте, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:00
2023-09-23T14:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
кирилл буданов
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ожидаемые Киевом танки Abrams "долго не проживут" на фронте, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone. &quot;Они (танки Abrams. — Прим. ред.) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут&quot;, — сказал он.При этом глава украинской разведки указал, что также ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. По его мнению, Вашингтон должен поставлять "по меньшей мере сотни" единиц этого оружия для достижения положительного для Киева эффекта. Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна". Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, ведомство анонсировало, что они будут доставлены к моменту поставки танков Abrams. ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html
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украина, россия, сша, кирилл буданов, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Кирилл Буданов, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, В мире
В Киеве признали, что танки Abrams "долго не проживут"

Глава украинской разведки Буданов заявил, что танки Abrams "долго не протянут"

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ожидаемые Киевом танки Abrams "долго не проживут" на фронте, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone.
«

"Они (танки Abrams. — Прим. ред.) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут", — сказал он.

При этом глава украинской разведки указал, что также ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. По его мнению, Вашингтон должен поставлять "по меньшей мере сотни" единиц этого оружия для достижения положительного для Киева эффекта.
Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна".
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Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, ведомство анонсировало, что они будут доставлены к моменту поставки танков Abrams.
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В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАКирилл БудановВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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