Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине
Экс-агент ЦРУ Макговерн: танки Abrams будут уничтожены на Украине
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams на Украине будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Запомните мои слова: они сгорят", — указал эксперт.
По его словам, американские танки, находящиеся на данный момент в Польше, ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard. Он также припомнил слова российского президента, описывая судьбу бронетехники.
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"Как говорил сам Путин, они будут уничтожены", — подытожил он.
Накануне президент США Джо Байден заявлял, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.