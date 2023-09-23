Рейтинг@Mail.ru
Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 23.09.2023 (обновлено: 10:10 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html
Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине
Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине
Американские танки Abrams на Украине будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:59
2023-09-23T10:10
в мире
украина
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886771310_0:173:3284:2020_1920x0_80_0_0_d71e62bf80240f4ad3f60be60422f708.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams на Украине будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Запомните мои слова: они сгорят&quot;, — указал эксперт.По его словам, американские танки, находящиеся на данный момент в Польше, ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard. Он также припомнил слова российского президента, описывая судьбу бронетехники.&quot;Как говорил сам Путин, они будут уничтожены&quot;, — подытожил он.Накануне президент США Джо Байден заявлял, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898003455.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886771310_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_7a085b13929420c84696fd956978d877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине

Экс-агент ЦРУ Макговерн: танки Abrams будут уничтожены на Украине

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams на Украине будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Запомните мои слова: они сгорят", — указал эксперт.

По его словам, американские танки, находящиеся на данный момент в Польше, ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard. Он также припомнил слова российского президента, описывая судьбу бронетехники.
«

"Как говорил сам Путин, они будут уничтожены", — подытожил он.

Накануне президент США Джо Байден заявлял, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину
22 сентября, 13:39
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала