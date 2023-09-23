https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html

Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине

Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине - РИА Новости, 23.09.2023

Путин намекнул. В США раскрыли судьбу танков Abrams на Украине

Американские танки Abrams на Украине будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:59

2023-09-23T08:59

2023-09-23T10:10

в мире

украина

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886771310_0:173:3284:2020_1920x0_80_0_0_d71e62bf80240f4ad3f60be60422f708.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams на Украине будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Запомните мои слова: они сгорят", — указал эксперт.По его словам, американские танки, находящиеся на данный момент в Польше, ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard. Он также припомнил слова российского президента, описывая судьбу бронетехники."Как говорил сам Путин, они будут уничтожены", — подытожил он.Накануне президент США Джо Байден заявлял, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1898003455.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)