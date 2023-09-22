https://ria.ru/20230922/zhile-1898142646.html

Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом

Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом - РИА Новости, 22.09.2023

Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о том, что вручил ключи от нового жилья почти 60 семьям,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T23:11

2023-09-22T23:11

2023-09-22T23:11

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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о том, что вручил ключи от нового жилья почти 60 семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов. "Вручили ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Сегодня новоселье празднуют еще 58 семей из приграничья - Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов", - сообщил Гладков. Он пояснил, что средства на новое жилье выделены из федерального бюджета благодаря решению президента РФ Владимира Путина. По словам Гладкова, на сегодняшний день почти 1,6 тысячи пострадавших семей вручены уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного, а заявления о согласии дали 1583 семьи. При этом 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом. "После вручения ключей вместе с семьей Даниловых из Журавлевки осмотрел их новое жилье в микрорайоне Разумное-54 Белгородского района. Новоселы остались довольны. Подрядчик добросовестный, всегда строит дома на совесть", - рассказал губернатор. Он отметил, что рядом расположена вся необходимая инфраструктура, включая детский сад и школу. Безопасный двор, внутри которого отсутствуют парковки, заполнен различными детскими и спортивными площадками. "Уверен, что жители приграничных сел смогут выстроить здесь комфортную и спокойную жизнь", - подчеркнул Гладков. Он добавил, что был выбран сложный, но правильный подход, когда не стали проводить конкурсные процедуры и покупать на рынке определенное количество квадратных метров, потому что в таком случае жильцам бы выдавали ключи не там, где они выбрали, а там, где застройщик выиграл конкурс и построил дом. "Пускай эта процедура немного затянулась, но зато она дает возможность успокоиться и быть уверенным в правильности выбора нового места жительства", - разъяснил Гладков. Он поздравил новоселов с большим событием и выразил надежду, что в новых квартирах и домах все тревоги уйдут на задний план.

https://ria.ru/20230918/svo-1896973121.html

https://ria.ru/20230922/proekt-1897934550.html

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общество, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, жилье, белгородская область