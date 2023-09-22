Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
23:11 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/zhile-1898142646.html
Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом
Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом - РИА Новости, 22.09.2023
Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о том, что вручил ключи от нового жилья почти 60 семьям,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:11
2023-09-22T23:11
белгородская область
общество
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858765_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d0e74ebd6df369020afabfbdf5b322af.jpg
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о том, что вручил ключи от нового жилья почти 60 семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов. "Вручили ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Сегодня новоселье празднуют еще 58 семей из приграничья - Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов", - сообщил Гладков. Он пояснил, что средства на новое жилье выделены из федерального бюджета благодаря решению президента РФ Владимира Путина. По словам Гладкова, на сегодняшний день почти 1,6 тысячи пострадавших семей вручены уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного, а заявления о согласии дали 1583 семьи. При этом 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом. "После вручения ключей вместе с семьей Даниловых из Журавлевки осмотрел их новое жилье в микрорайоне Разумное-54 Белгородского района. Новоселы остались довольны. Подрядчик добросовестный, всегда строит дома на совесть", - рассказал губернатор. Он отметил, что рядом расположена вся необходимая инфраструктура, включая детский сад и школу. Безопасный двор, внутри которого отсутствуют парковки, заполнен различными детскими и спортивными площадками. "Уверен, что жители приграничных сел смогут выстроить здесь комфортную и спокойную жизнь", - подчеркнул Гладков. Он добавил, что был выбран сложный, но правильный подход, когда не стали проводить конкурсные процедуры и покупать на рынке определенное количество квадратных метров, потому что в таком случае жильцам бы выдавали ключи не там, где они выбрали, а там, где застройщик выиграл конкурс и построил дом. "Пускай эта процедура немного затянулась, но зато она дает возможность успокоиться и быть уверенным в правильности выбора нового места жительства", - разъяснил Гладков. Он поздравил новоселов с большим событием и выразил надежду, что в новых квартирах и домах все тревоги уйдут на задний план.
https://ria.ru/20230918/svo-1896973121.html
https://ria.ru/20230922/proekt-1897934550.html
белгород
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858765_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b3a372b34c0e3f82b84b4998fa627462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, жилье, белгородская область
Белгородская область, Общество, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Жилье, Белгородская область
Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом

Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома в Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о том, что вручил ключи от нового жилья почти 60 семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов.
«
"Вручили ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Сегодня новоселье празднуют еще 58 семей из приграничья - Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов", - сообщил Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Гладков дал поручения по мерам поддержки белгородских участников СВО
18 сентября, 13:28
Он пояснил, что средства на новое жилье выделены из федерального бюджета благодаря решению президента РФ Владимира Путина. По словам Гладкова, на сегодняшний день почти 1,6 тысячи пострадавших семей вручены уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного, а заявления о согласии дали 1583 семьи. При этом 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом.
«
"После вручения ключей вместе с семьей Даниловых из Журавлевки осмотрел их новое жилье в микрорайоне Разумное-54 Белгородского района. Новоселы остались довольны. Подрядчик добросовестный, всегда строит дома на совесть", - рассказал губернатор.
Он отметил, что рядом расположена вся необходимая инфраструктура, включая детский сад и школу. Безопасный двор, внутри которого отсутствуют парковки, заполнен различными детскими и спортивными площадками. "Уверен, что жители приграничных сел смогут выстроить здесь комфортную и спокойную жизнь", - подчеркнул Гладков.
Он добавил, что был выбран сложный, но правильный подход, когда не стали проводить конкурсные процедуры и покупать на рынке определенное количество квадратных метров, потому что в таком случае жильцам бы выдавали ключи не там, где они выбрали, а там, где застройщик выиграл конкурс и построил дом. "Пускай эта процедура немного затянулась, но зато она дает возможность успокоиться и быть уверенным в правильности выбора нового места жительства", - разъяснил Гладков.
Он поздравил новоселов с большим событием и выразил надежду, что в новых квартирах и домах все тревоги уйдут на задний план.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Гладков рассказал о реализации белгородского проекта "Решаем вместе"
Вчера, 09:14
 
Белгородская областьОбществоБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЖильеБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала