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Сийярто: Венгрия готова к спору с Украиной в суде из-за ситуации с зерном
Сийярто: Венгрия готова к спору с Украиной в суде из-за ситуации с зерном - РИА Новости, 22.09.2023
Сийярто: Венгрия готова к спору с Украиной в суде из-за ситуации с зерном
Венгрия готова отстаивать свои интересы, если Киев обратится в суд по поводу запрета на ввоз украинского зерна, введенного Будапештом, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:32
2023-09-22T18:32
2023-09-22T18:44
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Венгрия готова отстаивать свои интересы, если Киев обратится в суд по поводу запрета на ввоз украинского зерна, введенного Будапештом, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Факты на нашей стороне. Потому что Украина жалуется из-за того, что черноморская зерновая инициатива не работает, на то, что они не могут доставить свое зерно в Африку", - сказал Сийярто.По его словам, Будапешт предлагает шанс Украине доставить груз в Африку посредством обеспечения транзитных возможностей. "Но украинцы хотели бы распространять свое зерно на рынке стран Центральной Европы, и мы должны защищать свои национальные интересы. В первоначальной договоренности ничего не говорилось о доставке украинского зерна на рынки Центральной Европы с целью их разрушения", - указал он. Как отметил министр, договоренность была об обеспечении транзита, поэтому мы обеспечиваем транзит. "И если Украина решит подать на нас в суд, то мы готовы отстаивать свои интересы и вступим в этот юридический спор", - подчеркнул Сийярто.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897871302.html
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цены на нефть, украина, петер сийярто, зерновая сделка, венгрия, киев
Цены на нефть, Украина, Петер Сийярто, Зерновая сделка, Венгрия, Киев
Сийярто: Венгрия готова к спору с Украиной в суде из-за ситуации с зерном
Сийярто: Будапешт готов к спору с Киевом в суде из-за ситуации с экспортом зерна
ООН, 22 сен - РИА Новости. Венгрия готова отстаивать свои интересы, если Киев обратится в суд по поводу запрета на ввоз украинского зерна, введенного Будапештом, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Факты на нашей стороне. Потому что Украина жалуется из-за того, что черноморская зерновая инициатива не работает, на то, что они не могут доставить свое зерно в Африку", - сказал Сийярто.
Сийярто прокомментировал жалобу Украины в ВТО
По его словам, Будапешт предлагает шанс Украине доставить груз в Африку
посредством обеспечения транзитных возможностей.
«
"Но украинцы хотели бы распространять свое зерно на рынке стран Центральной Европы, и мы должны защищать свои национальные интересы. В первоначальной договоренности ничего не говорилось о доставке украинского зерна на рынки Центральной Европы с целью их разрушения", - указал он.
Как отметил министр, договоренность была об обеспечении транзита, поэтому мы обеспечиваем транзит.
"И если Украина решит подать на нас в суд, то мы готовы отстаивать свои интересы и вступим в этот юридический спор", - подчеркнул Сийярто.
Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно