https://ria.ru/20230922/zerno-1897935269.html

Аграрии Тюменской области собрали миллион тонн зерна

Аграрии Тюменской области собрали миллион тонн зерна - РИА Новости, 22.09.2023

Аграрии Тюменской области собрали миллион тонн зерна

Сельхозпредприятия Тюменской области в ходе уборочной кампании намолотили 1 миллион тонн зерна, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:22

2023-09-22T09:22

2023-09-22T09:22

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области в ходе уборочной кампании намолотили 1 миллион тонн зерна, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. "Аграрии Тюменской области преодолели важный рубеж - собрали первый миллион тонн зерна. Несмотря на сложные погодные условия, сельским труженикам удалось добиться хорошего результата. С учетом темпов работ мы ожидаем, что итоговые цифры составят более 1,5 миллиона тонн. Это полностью закрывает потребность нашего региона в зерне", - отметил в посте Александр Моор. В пресс-службе губернатора сообщили, что глава региона выразил уверенность, что "совместная хорошо скоординированная работа тружеников села, взаимопомощь, поддержка органов власти обеспечит успешную уборку зерновых". По данным на 21 сентября, в регионе обмолочен 61% зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 1 миллион 25 тысяч тонн зерна при урожайности 23 центнера с гектара. Потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html

тюменская область

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Влада Копылова

тюменская область, александр моор