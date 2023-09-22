https://ria.ru/20230922/zerno-1897935269.html
Аграрии Тюменской области собрали миллион тонн зерна
Аграрии Тюменской области собрали миллион тонн зерна - РИА Новости, 22.09.2023
Аграрии Тюменской области собрали миллион тонн зерна
Сельхозпредприятия Тюменской области в ходе уборочной кампании намолотили 1 миллион тонн зерна, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:22
2023-09-22T09:22
2023-09-22T09:22
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области в ходе уборочной кампании намолотили 1 миллион тонн зерна, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. "Аграрии Тюменской области преодолели важный рубеж - собрали первый миллион тонн зерна. Несмотря на сложные погодные условия, сельским труженикам удалось добиться хорошего результата. С учетом темпов работ мы ожидаем, что итоговые цифры составят более 1,5 миллиона тонн. Это полностью закрывает потребность нашего региона в зерне", - отметил в посте Александр Моор. В пресс-службе губернатора сообщили, что глава региона выразил уверенность, что "совместная хорошо скоординированная работа тружеников села, взаимопомощь, поддержка органов власти обеспечит успешную уборку зерновых". По данным на 21 сентября, в регионе обмолочен 61% зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 1 миллион 25 тысяч тонн зерна при урожайности 23 центнера с гектара. Потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости.
Сельхозпредприятия Тюменской области в ходе уборочной кампании намолотили 1 миллион тонн зерна, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале
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"Аграрии Тюменской области преодолели важный рубеж - собрали первый миллион тонн зерна. Несмотря на сложные погодные условия, сельским труженикам удалось добиться хорошего результата. С учетом темпов работ мы ожидаем, что итоговые цифры составят более 1,5 миллиона тонн. Это полностью закрывает потребность нашего региона в зерне", - отметил в посте Александр Моор.
В пресс-службе губернатора сообщили, что глава региона выразил уверенность, что "совместная хорошо скоординированная работа тружеников села, взаимопомощь, поддержка органов власти обеспечит успешную уборку зерновых".
По данным на 21 сентября, в регионе обмолочен 61% зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 1 миллион 25 тысяч тонн зерна при урожайности 23 центнера с гектара. Потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.
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