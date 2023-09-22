https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897955332.html
На Украине призвали проверить СМИ после видео с Зеленским
На Украине призвали проверить СМИ после видео с Зеленским - РИА Новости, 22.09.2023
На Украине призвали проверить СМИ после видео с Зеленским
Редакции украинского телемарафона "Единые новости" призвали к расследованию по факту скандальных публикаций с выступления Владимира Зеленского, где он слушает... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:06
2023-09-22T11:06
2023-09-22T15:04
в мире
украина
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Редакции украинского телемарафона "Единые новости" призвали к расследованию по факту скандальных публикаций с выступления Владимира Зеленского, где он слушает сам себя. В четверг украинское издание Klymenko Time сообщило, что в эфире украинского телемарафона вышла запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он в зале слушает сам себя, — смонтированная запись должна была показать полный зал слушателей. "Редакции марафона "Единые новости" призывают к расследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в отдельных украинских медиа, телеграм-каналах и среди определенных народных депутатов", — говорится в тексте обращения на сайте телеканала "1+1". Из обращения также следует, что украинские медиа должны публично признать свою ошибку.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Монтажный ляп украинского телеканала на выступлении Зеленского в ООН
Монтажный ляп украинского телеканала на выступлении Зеленского в ООН
2023-09-22T11:06
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
На Украине призвали проверить СМИ после видео с Зеленским
Украинские редакции призвали изучить видео с Зеленским, где он слушает сам себя