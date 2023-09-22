https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897955332.html

На Украине призвали проверить СМИ после видео с Зеленским

На Украине призвали проверить СМИ после видео с Зеленским - РИА Новости, 22.09.2023

На Украине призвали проверить СМИ после видео с Зеленским

Редакции украинского телемарафона "Единые новости" призвали к расследованию по факту скандальных публикаций с выступления Владимира Зеленского, где он слушает... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:06

2023-09-22T11:06

2023-09-22T15:04

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Редакции украинского телемарафона "Единые новости" призвали к расследованию по факту скандальных публикаций с выступления Владимира Зеленского, где он слушает сам себя. В четверг украинское издание Klymenko Time сообщило, что в эфире украинского телемарафона вышла запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он в зале слушает сам себя, — смонтированная запись должна была показать полный зал слушателей. "Редакции марафона "Единые новости" призывают к расследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в отдельных украинских медиа, телеграм-каналах и среди определенных народных депутатов", — говорится в тексте обращения на сайте телеканала "1+1". Из обращения также следует, что украинские медиа должны публично признать свою ошибку.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

украина

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Монтажный ляп украинского телеканала на выступлении Зеленского в ООН Монтажный ляп украинского телеканала на выступлении Зеленского в ООН 2023-09-22T11:06 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон