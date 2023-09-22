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"ПРО Образование – 2023" ставит рекорды по количеству заявок и конкурсантов
"ПРО Образование – 2023" ставит рекорды по количеству заявок и конкурсантов - РИА Новости, 22.09.2023
"ПРО Образование – 2023" ставит рекорды по количеству заявок и конкурсантов
Количество заявок, направленных на Всероссийский конкурс журналистских работ "ПРО Образование – 2023", уже превысило тысячу, сообщили в Минпросвещения. В Год... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:56
2023-09-22T13:56
2023-09-22T13:56
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сн_образование
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Количество заявок, направленных на Всероссийский конкурс журналистских работ "ПРО Образование – 2023", уже превысило тысячу, сообщили в Минпросвещения. В Год педагога и наставника рекордным стало не только количество заявок, но и численность участников состязания. Конкурс проводит Минпросвещения России.Лидирующей по количеству поступивших работ по-прежнему является номинация "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях", сюда поступила пятая часть конкурсных материалов.Множество работ предоставили индивидуальные авторы в таких номинациях, как "Педагог-блогер", "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации" и "Открытие года".В состязании принимают участие представители ведущих агентств страны, издания и медиахолдинги.Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать в 20 номинациях на сайте до 27 октября 2023 года. Имена победителей состязания объявят в декабре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации российского образования. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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социальный навигатор, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Количество заявок, направленных на Всероссийский конкурс журналистских работ "ПРО Образование – 2023", уже превысило тысячу, сообщили в Минпросвещения. В Год педагога и наставника рекордным стало не только количество заявок, но и численность участников состязания. Конкурс проводит Минпросвещения России.
Лидирующей по количеству поступивших работ по-прежнему является номинация "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях", сюда поступила пятая часть конкурсных материалов.
Множество работ предоставили индивидуальные авторы в таких номинациях, как "Педагог-блогер", "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации" и "Открытие года".
В состязании принимают участие представители ведущих агентств страны, издания и медиахолдинги.
Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать в 20 номинациях на сайте до 27 октября 2023 года. Имена победителей состязания объявят в декабре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.
Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации российского образования. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.
В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях.