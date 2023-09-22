https://ria.ru/20230922/zayavka-1898012480.html

"ПРО Образование – 2023" ставит рекорды по количеству заявок и конкурсантов

"ПРО Образование – 2023" ставит рекорды по количеству заявок и конкурсантов - РИА Новости, 22.09.2023

"ПРО Образование – 2023" ставит рекорды по количеству заявок и конкурсантов

Количество заявок, направленных на Всероссийский конкурс журналистских работ "ПРО Образование – 2023", уже превысило тысячу, сообщили в Минпросвещения. В Год... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:56

2023-09-22T13:56

2023-09-22T13:56

год педагога и наставника

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Количество заявок, направленных на Всероссийский конкурс журналистских работ "ПРО Образование – 2023", уже превысило тысячу, сообщили в Минпросвещения. В Год педагога и наставника рекордным стало не только количество заявок, но и численность участников состязания. Конкурс проводит Минпросвещения России.Лидирующей по количеству поступивших работ по-прежнему является номинация "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях", сюда поступила пятая часть конкурсных материалов.Множество работ предоставили индивидуальные авторы в таких номинациях, как "Педагог-блогер", "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации" и "Открытие года".В состязании принимают участие представители ведущих агентств страны, издания и медиахолдинги.Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать в 20 номинациях на сайте до 27 октября 2023 года. Имена победителей состязания объявят в декабре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации российского образования. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сн_образование