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"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 22.09.2023
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05:31 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/zavershenie-1897922981.html
"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине
"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 22.09.2023
"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине
Россия сможет присоединить территории от Харькова до Одессы, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:31
2023-09-22T05:31
в мире
россия
украина
сша
харьков
одесса
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия сможет присоединить территории от Харькова до Одессы, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT.&quot;Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит. Думаю, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов&quot;, — сказал он.По его мнению, присоединение "всей территории Украины" к России стало бы для украинцев благом."Мне кажется, что самое меньшее, что мы увидим — это взятие Россией территорий от Харькова до Одессы", — резюмировал Хинкл.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые сейчас записаны в Конституции страны.
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в мире, россия, украина, сша, харьков, одесса
В мире, Россия, Украина, США, Харьков, Одесса
"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине

Американский журналист Хинкл выразил надежду, что Россия займет всю Украину

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия сможет присоединить территории от Харькова до Одессы, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT.
«

"Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит. Думаю, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов", — сказал он.

По его мнению, присоединение "всей территории Украины" к России стало бы для украинцев благом.
"Мне кажется, что самое меньшее, что мы увидим — это взятие Россией территорий от Харькова до Одессы", — резюмировал Хинкл.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые сейчас записаны в Конституции страны.
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