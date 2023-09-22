https://ria.ru/20230922/zavershenie-1897922981.html

"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине

"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 22.09.2023

"До Одессы". В США спрогнозировали, чем закончится конфликт на Украине

Россия сможет присоединить территории от Харькова до Одессы, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:31

2023-09-22T05:31

2023-09-22T05:31

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия сможет присоединить территории от Харькова до Одессы, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT."Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит. Думаю, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов", — сказал он.По его мнению, присоединение "всей территории Украины" к России стало бы для украинцев благом."Мне кажется, что самое меньшее, что мы увидим — это взятие Россией территорий от Харькова до Одессы", — резюмировал Хинкл.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые сейчас записаны в Конституции страны.

https://ria.ru/20230922/problema-1897920803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, харьков, одесса