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В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна - РИА Новости, 22.09.2023
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08:34 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1897930312.html
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна
Лидер оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраник Теванян задержан в пятницу утром во время акции протеста в Ереване, сообщили в политическом объединении. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:34
2023-09-22T08:34
в мире
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армения
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраник Теванян задержан в пятницу утром во время акции протеста в Ереване, сообщили в политическом объединении. "Лидер альянса "Мать-Армения" Андраник Теванян был задержан во время акции неповиновения и доставлен в полицейский отдел района Эребуни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице блока в соцсетях. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/erevan-1897928150.html
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна

В Ереване задержали лидера оппозиционного блока "Мать-Армения" Теваняна

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАндраник Теванян
Андраник Теванян - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Андраник Теванян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраник Теванян задержан в пятницу утром во время акции протеста в Ереване, сообщили в политическом объединении.
"Лидер альянса "Мать-Армения" Андраник Теванян был задержан во время акции неповиновения и доставлен в полицейский отдел района Эребуни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице блока в соцсетях.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
Сотрудники полиции дежурят у Дома Правительства в Ереване. 22 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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