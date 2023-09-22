https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1897930312.html
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна
Лидер оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраник Теванян задержан в пятницу утром во время акции протеста в Ереване, сообщили в политическом объединении. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:34
2023-09-22T08:34
2023-09-22T08:34
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраник Теванян задержан в пятницу утром во время акции протеста в Ереване, сообщили в политическом объединении. "Лидер альянса "Мать-Армения" Андраник Теванян был задержан во время акции неповиновения и доставлен в полицейский отдел района Эребуни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице блока в соцсетях. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/erevan-1897928150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока Теваняна
В Ереване задержали лидера оппозиционного блока "Мать-Армения" Теваняна
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать-Армения" Андраник Теванян задержан в пятницу утром во время акции протеста в Ереване, сообщили в политическом объединении.
"Лидер альянса "Мать-Армения" Андраник Теванян был задержан во время акции неповиновения и доставлен в полицейский отдел района Эребуни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице блока в соцсетях.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении
собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект