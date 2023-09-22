https://ria.ru/20230922/yugra-1898051987.html

Делегация Югры примет участие в российской неделе ГЧП

Делегация Югры примет участие в российской неделе ГЧП - РИА Новости, 22.09.2023

Делегация Югры примет участие в российской неделе ГЧП

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова возглавит делегацию региона на X Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП", который пройдет РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:38

2023-09-22T15:38

2023-09-22T15:38

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

роман колупаев

сергей афанасьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873892585_0:230:3048:1945_1920x0_80_0_0_439e60f8cf44043dd823b4d8baa6227b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова возглавит делегацию региона на X Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП", который пройдет в Москве с 26 по 29 сентября, сообщает Фонд развития Югры. "Делегацию возглавит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В ее состав войдут также директор департамента экономического развития - заместитель губернатора автономного округа Сергей Афанасьев и представители Фонда развития Югры… Губернатор Югры Наталья Комарова выступит спикером на двух сессиях: "Инвестор как клиент региона: новые стандарты партнерства" и "Что будет дальше? Технологический суверенитет!", - говорится в сообщении. Уточняется, что Афанасьев выступит в качестве спикера на двух стратегических сессиях: "Офсеты 2.0: как договор поставки трансформировался в новую форму долгосрочного партнерства бизнеса и власти" и "Инвестиционные инструменты в промышленной отрасли: возможности и ограничения". Директор Фонда развития Югры Роман Колупаев на сессии по вопросам подготовки кадров для ГЧП представит опыт Югры в решении этого вопроса на примере регионального проекта "Инвестшкола". Помимо этого, опытом округа по развитию инфраструктуры для беспилотной авиации поделится заместитель генерального директора Фонда развития Югры Евгений Чепель. Также участники встречи обсудят новые стратегии социального и экономического роста России, обозначат основные направления инфраструктурного и технологического развития, возможности использования механизмов ГЧП в промышленности, ИТ-секторе, космической отрасли, добавили в Фонде.

https://ria.ru/20230920/forum-1897567723.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, роман колупаев, сергей афанасьев