Делегация Югры примет участие в российской неделе ГЧП
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова возглавит делегацию региона на X Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП", который пройдет в Москве с 26 по 29 сентября, сообщает Фонд развития Югры.
"Делегацию возглавит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В ее состав войдут также директор департамента экономического развития - заместитель губернатора автономного округа Сергей Афанасьев и представители Фонда развития Югры… Губернатор Югры Наталья Комарова выступит спикером на двух сессиях: "Инвестор как клиент региона: новые стандарты партнерства" и "Что будет дальше? Технологический суверенитет!", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Афанасьев выступит в качестве спикера на двух стратегических сессиях: "Офсеты 2.0: как договор поставки трансформировался в новую форму долгосрочного партнерства бизнеса и власти" и "Инвестиционные инструменты в промышленной отрасли: возможности и ограничения". Директор Фонда развития Югры Роман Колупаев на сессии по вопросам подготовки кадров для ГЧП представит опыт Югры в решении этого вопроса на примере регионального проекта "Инвестшкола". Помимо этого, опытом округа по развитию инфраструктуры для беспилотной авиации поделится заместитель генерального директора Фонда развития Югры Евгений Чепель.
Также участники встречи обсудят новые стратегии социального и экономического роста России, обозначат основные направления инфраструктурного и технологического развития, возможности использования механизмов ГЧП в промышленности, ИТ-секторе, космической отрасли, добавили в Фонде.