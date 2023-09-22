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В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов - РИА Новости, 22.09.2023
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23:01 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898141235.html
В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов
В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов - РИА Новости, 22.09.2023
В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучали несколько взрывов, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:01
2023-09-22T23:01
в мире
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучали несколько взрывов, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье и пригороде громко. В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения. Земляки сообщают, что на данный момент было не менее четырёх взрывов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, киев
В мире, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Киев
В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов

Рогов: в городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучали несколько взрывов, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"В Запорожье и пригороде громко. В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения. Земляки сообщают, что на данный момент было не менее четырёх взрывов", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Вчера, 22:47
 
В миреЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьКиев
 
 
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