https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898141235.html

В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов

В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов - РИА Новости, 22.09.2023

В городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов, заявил Рогов

В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучали несколько взрывов, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T23:01

2023-09-22T23:01

2023-09-22T23:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучали несколько взрывов, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье и пригороде громко. В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения. Земляки сообщают, что на данный момент было не менее четырёх взрывов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898139602.html

запорожье

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в мире, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, киев