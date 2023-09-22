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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 22.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T22:47

2023-09-22T22:47

2023-09-22T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

киев

полтавская область

запорожье

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Ее объявили в 18.53 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях, спустя некоторое время ее отменили. Власти Полтавской области Украины позже сообщили, что объект инфраструктуры подвергся удару в Кременчуге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

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полтавская область

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, киев, полтавская область, запорожье, вооруженные силы рф