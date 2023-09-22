Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Страна.ua: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Ее объявили в 18.53 (совпадает с мск).
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях, спустя некоторое время ее отменили. Власти Полтавской области Украины позже сообщили, что объект инфраструктуры подвергся удару в Кременчуге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране