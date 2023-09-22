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В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/vzryv-1898087941.html
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:47
2023-09-22T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кременчуг
полтавская область
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы в Кременчуге!" - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его телеграм-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины в промежутке с 17.13 по 17.18 (совпадает с мск). В 17.30 тревогу объявили в Харьковской области Украины. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
https://ria.ru/20230829/obekty-1893023640.html
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в мире, украина, кременчуг, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кременчуг, Полтавская область
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Кременчуге под Полтавой прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Взрывы в Кременчуге!" - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его телеграм-канале.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины в промежутке с 17.13 по 17.18 (совпадает с мск). В 17.30 тревогу объявили в Харьковской области Украины.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
Полтавская область - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Полтавской области намерены снести 179 объектов, связанных с Россией
29 августа, 21:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКременчугПолтавская область
 
 
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