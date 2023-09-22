https://ria.ru/20230922/vzryv-1898087941.html

В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2023

В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:47

2023-09-22T17:47

2023-09-22T17:47

специальная военная операция на украине

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кременчуг

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы в Кременчуге!" - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его телеграм-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины в промежутке с 17.13 по 17.18 (совпадает с мск). В 17.30 тревогу объявили в Харьковской области Украины. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.

https://ria.ru/20230829/obekty-1893023640.html

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кременчуг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кременчуг, полтавская область