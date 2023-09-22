В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Кременчуге под Полтавой прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Взрывы в Кременчуге!" - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его телеграм-канале.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины в промежутке с 17.13 по 17.18 (совпадает с мск). В 17.30 тревогу объявили в Харьковской области Украины.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.