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Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции
Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции - РИА Новости, 22.09.2023
Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции
Социальные выплаты в России в 2024-2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:56
2023-09-22T16:56
2023-09-22T17:13
россия
экономика
максим решетников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Социальные выплаты в России в 2024-2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.В пятницу на заседании правительства министр представил основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы."По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что на именно уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты, поэтому тот уровень инфляции, который заложен в прогнозе, он используется для формирования бюджетных проектировок", - сказал Решетников.Ранее в сентябре представитель министерства говорил журналистам, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3%, в 2024 году - до 4,5% с 4%, в 2025-2026 годах ожидает возврат к таргету в 4%. Как пояснял представитель министерства, в повышенный относительно целевого значения ЦБ уровень инфляции в 2024 году заложены вопросы, связанные с индексацией тарифов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, максим решетников
Россия, Экономика, Максим Решетников
Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции
Решетников: cоцвыплаты до 2026 года будут индексировать по фактической инфляции
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Социальные выплаты в России в 2024-2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
В пятницу на заседании правительства министр представил основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы.
"По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что на именно уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты, поэтому тот уровень инфляции, который заложен в прогнозе, он используется для формирования бюджетных проектировок", - сказал Решетников.
Ранее в сентябре представитель министерства говорил журналистам, что Минэкономразвития
повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3%, в 2024 году - до 4,5% с 4%, в 2025-2026 годах ожидает возврат к таргету в 4%. Как пояснял представитель министерства, в повышенный относительно целевого значения ЦБ
уровень инфляции в 2024 году заложены вопросы, связанные с индексацией тарифов.
Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы