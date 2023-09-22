https://ria.ru/20230922/vyplaty-1898073156.html

Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции

Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции - РИА Новости, 22.09.2023

Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции

Социальные выплаты в России в 2024-2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:56

2023-09-22T16:56

2023-09-22T17:13

россия

экономика

максим решетников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889333302_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_7c65dc3a3db68f6665a49b9a1c60905b.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Социальные выплаты в России в 2024-2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.В пятницу на заседании правительства министр представил основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы."По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что на именно уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты, поэтому тот уровень инфляции, который заложен в прогнозе, он используется для формирования бюджетных проектировок", - сказал Решетников.Ранее в сентябре представитель министерства говорил журналистам, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3%, в 2024 году - до 4,5% с 4%, в 2025-2026 годах ожидает возврат к таргету в 4%. Как пояснял представитель министерства, в повышенный относительно целевого значения ЦБ уровень инфляции в 2024 году заложены вопросы, связанные с индексацией тарифов.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898057237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, максим решетников