https://ria.ru/20230922/vybory-1897971080.html

Эксперт: США хотят затянуть конфликт на Украине до выборов в 2024 году

Эксперт: США хотят затянуть конфликт на Украине до выборов в 2024 году - РИА Новости, 22.09.2023

Эксперт: США хотят затянуть конфликт на Украине до выборов в 2024 году

США будут продолжать оказывать военную поддержку Киеву и затягивать тем самым конфликт, поскольку по планам американской администрации конфликт должен стать... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:03

2023-09-22T12:03

2023-09-22T12:03

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США будут продолжать оказывать военную поддержку Киеву и затягивать тем самым конфликт, поскольку по планам американской администрации конфликт должен стать частью президентской кампании 2024 года, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Новый пакет американской военной помощи Киеву включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками, сообщил Пентагон. Суммарная стоимость пакета составляет 325 миллионов долларов. Также власти США намерены осенью провести конференцию для обсуждения перспектив организации совместных производств с Украиной в военно-промышленной сфере. "Администрация (Джо) Байдена, несмотря на субъективно понимаемый провал контрнаступления, берет курс на затягивание конфликта и фактически даже на новую ступень эскалации. Для нее это принципиально важно, курс остается неизменным. Что касается конкретных видов вооружений, это не имеет в данном случае большого значения с точки зрения хода военной операции", - сказал Васильев, предположив, что, раз США не удалось добиться от Киева стратегического перелома на поле боя, то, "может, сегодня администрация и не считает это принципиально важным". Для американской администрации сейчас важно всячески затянуть конфликт, полагает эксперт. "Это затягивание имеет не столько военное, сколько политическое значение. Администрация твердо исходит из того, что проблема военного конфликта на Украине не должна быть снята до конца 2023 года. Она должна плавно перейти в президентскую кампанию 2024 года. Эта военная кампания должна стать важной частью президентской кампании. Это главная ставка, которую делает администрация. Возможно, здесь... ахиллесова пята. Потому что сегодня администрации придется отвечать и внятно отвечать на требования и критику республиканцев", - подчеркнул она.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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в мире, сша, владимир василев, украина