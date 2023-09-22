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Путину доверяют почти 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют почти 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 22.09.2023
Путину доверяют почти 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,3%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:33
2023-09-22T11:33
2023-09-22T11:33
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,3%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно высказались 77,7% респондентов, тогда как 17,8% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 74,3% опрошенных, в то время как о своем неодобрении заявили 15,8%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 11 по 17 сентября среди 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют почти 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 77,7% россиян доверяют Путину, его деятельность одобряют 74,3%
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,3%, показал опрос ВЦИОМ
.
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно высказались 77,7% респондентов, тогда как 17,8% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства одобряют 74,3% опрошенных, в то время как о своем неодобрении заявили 15,8%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 11 по 17 сентября среди 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Путин заявил о рекордно низкой безработице