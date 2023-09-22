https://ria.ru/20230922/vtsiom-1897962236.html

Путину доверяют почти 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют почти 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 22.09.2023

Путину доверяют почти 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,3%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:33

2023-09-22T11:33

2023-09-22T11:33

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,3%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно высказались 77,7% респондентов, тогда как 17,8% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 74,3% опрошенных, в то время как о своем неодобрении заявили 15,8%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 11 по 17 сентября среди 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир путин, вциом