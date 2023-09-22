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Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/vsu-1897940028.html
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении - РИА Новости, 22.09.2023
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что на северном направлении украинские войска концентрируют силы, включая штурмовые подразделения,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:01
2023-09-22T10:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что на северном направлении украинские войска концентрируют силы, включая штурмовые подразделения, но пока не предпринимают действий. "Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, в частности штурмовые подразделения, пока не предпринимает действия", - рассказал Пушилин.
https://ria.ru/20230922/artemovsk-1897934318.html
донецкая народная республика
россия
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении

Пушилин: ВСУ концентрируют силы на северном направлении, но еще ничего не делают

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что на северном направлении украинские войска концентрируют силы, включая штурмовые подразделения, но пока не предпринимают действий.
"Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, в частности штурмовые подразделения, пока не предпринимает действия", - рассказал Пушилин.
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей
09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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