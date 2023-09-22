https://ria.ru/20230922/vsu-1897940028.html
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении - РИА Новости, 22.09.2023
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что на северном направлении украинские войска концентрируют силы, включая штурмовые подразделения,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:01
2023-09-22T10:01
2023-09-22T10:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что на северном направлении украинские войска концентрируют силы, включая штурмовые подразделения, но пока не предпринимают действий. "Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, в частности штурмовые подразделения, пока не предпринимает действия", - рассказал Пушилин.
https://ria.ru/20230922/artemovsk-1897934318.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении
Пушилин: ВСУ концентрируют силы на северном направлении, но еще ничего не делают