https://ria.ru/20230922/vsu-1897940028.html

Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении

Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении - РИА Новости, 22.09.2023

Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что на северном направлении украинские войска концентрируют силы, включая штурмовые подразделения,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:01

2023-09-22T10:01

2023-09-22T10:01

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что на северном направлении украинские войска концентрируют силы, включая штурмовые подразделения, но пока не предпринимают действий. "Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, в частности штурмовые подразделения, пока не предпринимает действия", - рассказал Пушилин.

https://ria.ru/20230922/artemovsk-1897934318.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр