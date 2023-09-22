https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898137361.html

В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке

В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке - РИА Новости, 22.09.2023

В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке

На состоявшейся накануне встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша не обсуждались принципиально новые моменты по зерновой сделке,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T22:24

2023-09-22T22:24

2023-09-22T22:24

цены на нефть

россия

сергей вершинин

оон

нью-йорк (город)

сергей лавров

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d1de5cab47529a29765718ed401ccb6.jpg

ООН, 22 сен – РИА Новости. На состоявшейся накануне встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша не обсуждались принципиально новые моменты по зерновой сделке, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Принципиальных моментов нет. Речь идет о том, чтобы продолжать усилия в том, что касается реализации меморандума Россия-ООН с видимыми результатами для обеспечения беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", — сказал он журналистам в Нью-Йорке. Комментируя публикацию западных СМИ, написавших, что Россия выиграла от выхода из сделки, Вершинин сказал: "Мне трудно сказать, на чем основываются эти оценки. Мы когда реализовывали ее, мы, естественно, реализовывали комплекс стамбульских договоренностей, которые, как известно, состоят из двух частей, и делая это, мы делали упор на необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Я думаю, что это было во многом сделано, но были и большие перекосы, о которых мы говорили". Замминистра напомнил, что "часть украинского зерна, которая вывозилась, шла не туда, куда имелось в виду, она шла не в наиболее нуждающиеся, а наоборот, в сытые страны". "Вторая часть тех договоренностей по существу так и не была выполнена, и результатов конкретных мы не получили", — сказал Вершинин.

https://ria.ru/20230922/polsha-1897944055.html

https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, сергей вершинин, оон, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш