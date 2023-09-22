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В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке
В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке - РИА Новости, 22.09.2023
В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке
На состоявшейся накануне встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша не обсуждались принципиально новые моменты по зерновой сделке,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T22:24
2023-09-22T22:24
2023-09-22T22:24
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ООН, 22 сен – РИА Новости. На состоявшейся накануне встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша не обсуждались принципиально новые моменты по зерновой сделке, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Принципиальных моментов нет. Речь идет о том, чтобы продолжать усилия в том, что касается реализации меморандума Россия-ООН с видимыми результатами для обеспечения беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", — сказал он журналистам в Нью-Йорке. Комментируя публикацию западных СМИ, написавших, что Россия выиграла от выхода из сделки, Вершинин сказал: "Мне трудно сказать, на чем основываются эти оценки. Мы когда реализовывали ее, мы, естественно, реализовывали комплекс стамбульских договоренностей, которые, как известно, состоят из двух частей, и делая это, мы делали упор на необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Я думаю, что это было во многом сделано, но были и большие перекосы, о которых мы говорили". Замминистра напомнил, что "часть украинского зерна, которая вывозилась, шла не туда, куда имелось в виду, она шла не в наиболее нуждающиеся, а наоборот, в сытые страны". "Вторая часть тех договоренностей по существу так и не была выполнена, и результатов конкретных мы не получили", — сказал Вершинин.
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цены на нефть, россия, сергей вершинин, оон, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш
Цены на нефть, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке
Вершинин: Лавров и Гутерреш не обсуждали новые моменты по зерновой сделке
ООН, 22 сен – РИА Новости. На состоявшейся накануне встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша не обсуждались принципиально новые моменты по зерновой сделке, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Принципиальных моментов нет. Речь идет о том, чтобы продолжать усилия в том, что касается реализации меморандума Россия-ООН с видимыми результатами для обеспечения беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", — сказал он журналистам в Нью-Йорке.
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Комментируя публикацию западных СМИ, написавших, что Россия выиграла от выхода из сделки, Вершинин сказал: "Мне трудно сказать, на чем основываются эти оценки. Мы когда реализовывали ее, мы, естественно, реализовывали комплекс стамбульских договоренностей, которые, как известно, состоят из двух частей, и делая это, мы делали упор на необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Я думаю, что это было во многом сделано, но были и большие перекосы, о которых мы говорили".
Замминистра напомнил, что "часть украинского зерна, которая вывозилась, шла не туда, куда имелось в виду, она шла не в наиболее нуждающиеся, а наоборот, в сытые страны".
«
"Вторая часть тех договоренностей по существу так и не была выполнена, и результатов конкретных мы не получили", — сказал Вершинин.
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