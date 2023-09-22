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Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН

Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицем Дачичем, сообщили в МИД... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:43

2023-09-22T21:43

2023-09-22T21:48

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицем Дачичем, сообщили в МИД РФ. "Двадцать второго сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербии Ивицем Дачичем", - говорится в сообщении дипведомства. Как отметили в МИД РФ, стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, в ходе переговоров была "подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства двух стран". Москва и Белград выразили приверженность резолюции Совбеза ООН 1244 в вопросах вокруг косовского урегулирования, заявили в министерстве. "Акцентирована необходимость безотлагательного и всеобъемлющего выполнения Приштиной своих обязательств, включая учреждение наделенного широким спектром исполнительных полномочий Сообщества сербских муниципалитетов Косово", - добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20230922/nikaragua-1898100716.html

https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898116326.html

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в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, ивица дачич, москва, сербия