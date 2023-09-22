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Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 22.09.2023
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21:43 22.09.2023 (обновлено: 21:48 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898132802.html
Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН
Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицем Дачичем, сообщили в МИД... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:43
2023-09-22T21:48
в мире
россия
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ивица дачич
москва
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицем Дачичем, сообщили в МИД РФ. "Двадцать второго сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербии Ивицем Дачичем", - говорится в сообщении дипведомства. Как отметили в МИД РФ, стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, в ходе переговоров была "подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства двух стран". Москва и Белград выразили приверженность резолюции Совбеза ООН 1244 в вопросах вокруг косовского урегулирования, заявили в министерстве. "Акцентирована необходимость безотлагательного и всеобъемлющего выполнения Приштиной своих обязательств, включая учреждение наделенного широким спектром исполнительных полномочий Сообщества сербских муниципалитетов Косово", - добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20230922/nikaragua-1898100716.html
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в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, ивица дачич, москва, сербия
В мире, Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Ивица Дачич, Москва, Сербия
Лавров встретился с главой МИД Сербии на полях Генассамблеи ООН

Лавров встретился с главой МИД Сербии Дачичем на полях Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и И. Дачича
Встреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и И. Дачича - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Встреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и И. Дачича. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицем Дачичем, сообщили в МИД РФ.
«
"Двадцать второго сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербии Ивицем Дачичем", - говорится в сообщении дипведомства.
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Лавров обсудил с главой МИД Никарагуа незаконные односторонние санкции
Вчера, 18:41
Как отметили в МИД РФ, стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, в ходе переговоров была "подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства двух стран".
Москва и Белград выразили приверженность резолюции Совбеза ООН 1244 в вопросах вокруг косовского урегулирования, заявили в министерстве.
«
"Акцентирована необходимость безотлагательного и всеобъемлющего выполнения Приштиной своих обязательств, включая учреждение наделенного широким спектром исполнительных полномочий Сообщества сербских муниципалитетов Косово", - добавили в российском МИД.
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