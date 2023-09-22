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Лавров проводит встречу с Сийярто

Лавров проводит встречу с Сийярто - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров проводит встречу с Сийярто

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто на "полях" недели высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:21

2023-09-22T18:21

2023-09-22T18:21

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сергей лавров

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто на "полях" недели высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке. Министры тепло поприветствовали друг друга, обменялись шутками перед началом переговоров. Российский министр уточнил у коллеги, когда тот прибыл в Нью-Йорк, на что Сийярто ответил, что он тут с утра понедельника. Ранее в пятницу Лавров уже встретился с коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.

https://ria.ru/20230922/arbitrazh-1897922539.html

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в мире, цены на нефть, сергей лавров, нью-йорк (город), оон, петер сийярто, россия, никарагуа