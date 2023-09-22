Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с Сийярто - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898095636.html
Лавров проводит встречу с Сийярто
Лавров проводит встречу с Сийярто - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров проводит встречу с Сийярто
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто на "полях" недели высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:21
2023-09-22T18:21
в мире
цены на нефть
сергей лавров
нью-йорк (город)
оон
петер сийярто
россия
никарагуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095993_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4eb98b920a24b8b60a85d02f16088c0b.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто на "полях" недели высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке. Министры тепло поприветствовали друг друга, обменялись шутками перед началом переговоров. Российский министр уточнил у коллеги, когда тот прибыл в Нью-Йорк, на что Сийярто ответил, что он тут с утра понедельника. Ранее в пятницу Лавров уже встретился с коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.
https://ria.ru/20230922/arbitrazh-1897922539.html
нью-йорк (город)
россия
никарагуа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095993_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_42b8453de2fc0ca6fa17daba4563ad7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сергей лавров, нью-йорк (город), оон, петер сийярто, россия, никарагуа
В мире, Цены на нефть, Сергей Лавров, Нью-Йорк (город), ООН, Петер Сийярто, Россия, Никарагуа
Лавров проводит встречу с Сийярто

Лавров проводит встречу с Сийярто в рамках недели высокого уровня ГА ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто на "полях" недели высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке.
Министры тепло поприветствовали друг друга, обменялись шутками перед началом переговоров. Российский министр уточнил у коллеги, когда тот прибыл в Нью-Йорк, на что Сийярто ответил, что он тут с утра понедельника.
Ранее в пятницу Лавров уже встретился с коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США
Вчера, 05:05
 
В миреЦены на нефтьСергей ЛавровНью-Йорк (город)ООНПетер СийяртоРоссияНикарагуа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала