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Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 22.09.2023
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Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду
Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 22.09.2023
Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой отметили... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:03
2023-09-22T15:03
пресс-релизы
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой отметили своевременное и полное выполнение брянский филиалом компании запланированной программы по подготовке к осенне-зимнему периоду. В продолжение совместных мероприятий главы региона и энергокомпании посетили в Брянской областной больнице электромонтера оперативно-выездной бригады Климовского РЭС "Брянскэнерго" Александра Репича, получившего ранение при исполнении трудовых обязанностей и в настоящее время находящегося на лечении. За проявленное мужество и добросовестный труд Александр Богомаз вручил энергетику почетную грамоту губернатора Брянской области, а Игорь Маковский – нагрудный знак "За профессиональное мастерство" от имени генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина. "На плечи энергетиков сейчас легло действительно нелегкое бремя, и они с честью выполняют свой профессиональный долг. Важно, что в сложное для региона время специалисты доказывают свою безусловную готовность прийти на помощь. Жители брянщины гордятся своими земляками-героями, как Александр Репич", – цитирует пресс-служба Богомаза. В свою очередь, глава "Россети Центр" подчеркнул, что благодаря высокому профессионализму, высшей степени ответственности и отваги энергетики успешно справляются со своими обязанностями в условиях высоких рисков на приграничных территориях. "Мы гордимся, что такие сотрудники, как Александр Репич, работают в нашей компании. Мы с нетерпением ждем его скорейшего возвращения в коллектив", – отметил Маковский, слова которого привели в пресс-службе. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду

© Фото : пресс-служба правительства Брянской областиГубернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский во время встречи
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО Россети Центр Игорь Маковский во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Брянской области
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой отметили своевременное и полное выполнение брянский филиалом компании запланированной программы по подготовке к осенне-зимнему периоду.
В продолжение совместных мероприятий главы региона и энергокомпании посетили в Брянской областной больнице электромонтера оперативно-выездной бригады Климовского РЭС "Брянскэнерго" Александра Репича, получившего ранение при исполнении трудовых обязанностей и в настоящее время находящегося на лечении.
За проявленное мужество и добросовестный труд Александр Богомаз вручил энергетику почетную грамоту губернатора Брянской области, а Игорь Маковский – нагрудный знак "За профессиональное мастерство" от имени генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина.
"На плечи энергетиков сейчас легло действительно нелегкое бремя, и они с честью выполняют свой профессиональный долг. Важно, что в сложное для региона время специалисты доказывают свою безусловную готовность прийти на помощь. Жители брянщины гордятся своими земляками-героями, как Александр Репич", – цитирует пресс-служба Богомаза.
В свою очередь, глава "Россети Центр" подчеркнул, что благодаря высокому профессионализму, высшей степени ответственности и отваги энергетики успешно справляются со своими обязанностями в условиях высоких рисков на приграничных территориях. "Мы гордимся, что такие сотрудники, как Александр Репич, работают в нашей компании. Мы с нетерпением ждем его скорейшего возвращения в коллектив", – отметил Маковский, слова которого привели в пресс-службе.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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