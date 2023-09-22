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Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду

Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 22.09.2023

Глава "Россети Центр": Брянская область готова к осенне-зимнему периоду

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой отметили... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:03

2023-09-22T15:03

2023-09-22T15:03

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой отметили своевременное и полное выполнение брянский филиалом компании запланированной программы по подготовке к осенне-зимнему периоду. В продолжение совместных мероприятий главы региона и энергокомпании посетили в Брянской областной больнице электромонтера оперативно-выездной бригады Климовского РЭС "Брянскэнерго" Александра Репича, получившего ранение при исполнении трудовых обязанностей и в настоящее время находящегося на лечении. За проявленное мужество и добросовестный труд Александр Богомаз вручил энергетику почетную грамоту губернатора Брянской области, а Игорь Маковский – нагрудный знак "За профессиональное мастерство" от имени генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина. "На плечи энергетиков сейчас легло действительно нелегкое бремя, и они с честью выполняют свой профессиональный долг. Важно, что в сложное для региона время специалисты доказывают свою безусловную готовность прийти на помощь. Жители брянщины гордятся своими земляками-героями, как Александр Репич", – цитирует пресс-служба Богомаза. В свою очередь, глава "Россети Центр" подчеркнул, что благодаря высокому профессионализму, высшей степени ответственности и отваги энергетики успешно справляются со своими обязанностями в условиях высоких рисков на приграничных территориях. "Мы гордимся, что такие сотрудники, как Александр Репич, работают в нашей компании. Мы с нетерпением ждем его скорейшего возвращения в коллектив", – отметил Маковский, слова которого привели в пресс-службе. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы