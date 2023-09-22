https://ria.ru/20230922/voennyy-1898042131.html
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю - РИА Новости, 22.09.2023
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю
По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:08
2023-09-22T15:08
2023-09-22T15:27
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
севастополь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб."Один военнослужащий пропал без вести", - сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), севастополь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Севастополь, Вооруженные силы РФ
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю
МО: после ракетного удара по Севастополю без вести пропал один военнослужащий