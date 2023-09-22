https://ria.ru/20230922/voennyy-1898042131.html

Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю

Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю - РИА Новости, 22.09.2023

Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю

По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:08

2023-09-22T15:08

2023-09-22T15:27

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

севастополь

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб."Один военнослужащий пропал без вести", - сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html

севастополь

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), севастополь, вооруженные силы рф