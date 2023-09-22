Рейтинг@Mail.ru
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 22.09.2023 (обновлено: 15:27 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/voennyy-1898042131.html
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю - РИА Новости, 22.09.2023
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю
По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:08
2023-09-22T15:27
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
севастополь
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:347:676:727_1920x0_80_0_0_fa141ed5ac0ea0d16c2af35acab640b9.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб."Один военнослужащий пропал без вести", - сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:284:676:790_1920x0_80_0_0_e08562d4774f7ff913e5969a37f82bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), севастополь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Севастополь, Вооруженные силы РФ
Минобороны уточнило данные о последствиях ракетной атаки по Севастополю

МО: после ракетного удара по Севастополю без вести пропал один военнослужащий

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб.
"Один военнослужащий пропал без вести", - сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
Кибератака - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Крыму зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СевастопольВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала