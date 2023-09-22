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"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей - РИА Новости, 22.09.2023
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09:19 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/videomonitoring-1897934977.html
"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей
"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей - РИА Новости, 22.09.2023
"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей
Мегафон запустит систему видеомониторинга, которая будет отслеживать появление диких животных рядом с поселениями на Крайнем Севере и автоматически оповещать... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:19
2023-09-22T09:19
мегафон
кванториум
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мегафон запустит систему видеомониторинга, которая будет отслеживать появление диких животных рядом с поселениями на Крайнем Севере и автоматически оповещать экологов, когда хищники выйдут ближе к людям, рассказали в пресс-службе компании. "Мегафон" внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания", - сказали в компании. Первую систему установят в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на границе поселка Пионерский и лесного массива. "Мегафон" реализует этот проект совместно с NtechLab, которая обеспечивает платформу для биометрической идентификации. В совершенствовании нейросети участвуют школьники из нефтеюганского филиала детского технопарка "Кванториум" - они обучают нейросеть на базе видеоматериала, чтобы она могла распознавать диких животных. "ХМАО – самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся "Кванториума", который реализуют технологические гиганты – "Мегафон" и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы", - считает руководитель проекта "Умный Север" в "Кванториуме" Нефтеюганска Алла Пивоварова.
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мегафон, кванториум, россия
Мегафон, Кванториум, Россия
"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей

"Мегафон" запустит отслеживающий медведей на Крайнем Севере видеомониторинг с ИИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон"
Логотип в офисе компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип в офисе компании "Мегафон". Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мегафон запустит систему видеомониторинга, которая будет отслеживать появление диких животных рядом с поселениями на Крайнем Севере и автоматически оповещать экологов, когда хищники выйдут ближе к людям, рассказали в пресс-службе компании.
"Мегафон" внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания", - сказали в компании.
Первую систему установят в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на границе поселка Пионерский и лесного массива. "Мегафон" реализует этот проект совместно с NtechLab, которая обеспечивает платформу для биометрической идентификации.
В совершенствовании нейросети участвуют школьники из нефтеюганского филиала детского технопарка "Кванториум" - они обучают нейросеть на базе видеоматериала, чтобы она могла распознавать диких животных.
"ХМАО – самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся "Кванториума", который реализуют технологические гиганты – "Мегафон" и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы", - считает руководитель проекта "Умный Север" в "Кванториуме" Нефтеюганска Алла Пивоварова.
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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10 июля, 14:56
 
МегафонКванториумРоссия
 
 
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