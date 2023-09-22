https://ria.ru/20230922/videomonitoring-1897934977.html

"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей

"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей - РИА Новости, 22.09.2023

"Мегафон" запустит видеомониторинг с ИИ, отслеживающий медведей

Мегафон запустит систему видеомониторинга, которая будет отслеживать появление диких животных рядом с поселениями на Крайнем Севере и автоматически оповещать... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:19

2023-09-22T09:19

2023-09-22T09:19

мегафон

кванториум

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мегафон запустит систему видеомониторинга, которая будет отслеживать появление диких животных рядом с поселениями на Крайнем Севере и автоматически оповещать экологов, когда хищники выйдут ближе к людям, рассказали в пресс-службе компании. "Мегафон" внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания", - сказали в компании. Первую систему установят в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на границе поселка Пионерский и лесного массива. "Мегафон" реализует этот проект совместно с NtechLab, которая обеспечивает платформу для биометрической идентификации. В совершенствовании нейросети участвуют школьники из нефтеюганского филиала детского технопарка "Кванториум" - они обучают нейросеть на базе видеоматериала, чтобы она могла распознавать диких животных. "ХМАО – самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся "Кванториума", который реализуют технологические гиганты – "Мегафон" и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы", - считает руководитель проекта "Умный Север" в "Кванториуме" Нефтеюганска Алла Пивоварова.

https://ria.ru/20230710/reyting-1883292375.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мегафон, кванториум, россия