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Офицер рассказал о вербовке в WhatsApp со стороны спецслужб Украины - РИА Новости, 22.09.2023
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03:37 22.09.2023 (обновлено: 03:50 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/verbovka-1897920300.html
Офицер рассказал о вербовке в WhatsApp со стороны спецслужб Украины
Офицер рассказал о вербовке в WhatsApp со стороны спецслужб Украины - РИА Новости, 22.09.2023
Офицер рассказал о вербовке в WhatsApp со стороны спецслужб Украины
Украинские спецслужбы через мессенджеры пытаются вербовать российских офицеров, рассказал РИА Новости один из них. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:37
2023-09-22T03:50
специальная военная операция на украине
технологии
украина
whatsapp inc.
безопасность
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telegram
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские спецслужбы через мессенджеры пытаются вербовать российских офицеров, рассказал РИА Новости один из них. "На меня по мессенджеру WhatsApp вышли представители. Представился он якобы от имени моего друга, который готов помочь мне в определенных вопросах. В дальнейшем я понял, что меня хотят толкнуть в военное преступление. После чего я доложил вышестоящему командованию. Далее вышестоящее командование доложило спецслужбам Российской Федерации о попытке установления контакта со мной граждан Украины", - сообщил собеседник агентства. По его словам, никаких претензий от командиров или сотрудников спецслужб к нему предъявлено не было. Дальнейший диалог, по его словам, продолжился под контролем российских спецслужб. "С ними также завязалась переписка по мессенджеру в WhatsApp, в ходе которой они за денежное вознаграждение предлагали мне предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных, наблюдательных пунктов", - добавил российский офицер. Он предоставил скриншоты этой переписки, где ему предложили два варианта. В первом за предоставление координат техники соседних подразделений предлагали денежное вознаграждение и при подтверждении уничтожения этой техники - дополнительную сумму. При этом подразделение, в котором служит офицер, обещали не затрагивать ударами. Во втором варианте предлагали вывезти в третьи страны "под защиту международных наблюдателей" его семью и товарища, от имени которого якобы и начался диалог. "В ходе дальнейшей переписки он представился, что он является представителем ООН, (из тех – ред.) которые занимаются военнопленными, и организовывает их переброску с территории Российской Федерации на территории иностранного государства. Он не называл фамилии, кроме этого, он представился, что он являлся раньше гражданином Российской Федерации", - сказал офицер. Сейчас, по его словам, контакт с вербовщиками прерван. Из переписки следует, что представители Украины, поняв провал вербовки, стали применять психологическое давление по типу "эмоциональных качелей" - от дружеских просьб переходили к угрозам и обратно, однако это также никакого успеха не имело. Сам офицер призвал товарищей быть бдительными и докладывать командованию о попытках вербовки. "Бывают такие случаи, подобные моменты, когда по различным мессенджерам - WhatsApp, Telegram - в ходе телефонных переговоров, через интернет на вас выходят представители или граждане Украины и другие представители иностранных спецслужб или граждане. И обращаются с просьбой помочь сообщить данные о размещении техники, личного состава, якобы за денежное вознаграждение, вам всячески угрожая. Я советую вам сразу обратиться к вышестоящему командованию или сотрудникам спецслужб Российской Федерации для организации помощи в борьбе с противником", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html
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технологии, украина, whatsapp inc., безопасность, россия, telegram
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, WhatsApp Inc., Безопасность, Россия, Telegram
Офицер рассказал о вербовке в WhatsApp со стороны спецслужб Украины

Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские спецслужбы через мессенджеры пытаются вербовать российских офицеров, рассказал РИА Новости один из них.
«
"На меня по мессенджеру WhatsApp вышли представители. Представился он якобы от имени моего друга, который готов помочь мне в определенных вопросах. В дальнейшем я понял, что меня хотят толкнуть в военное преступление. После чего я доложил вышестоящему командованию. Далее вышестоящее командование доложило спецслужбам Российской Федерации о попытке установления контакта со мной граждан Украины", - сообщил собеседник агентства. По его словам, никаких претензий от командиров или сотрудников спецслужб к нему предъявлено не было.
Дальнейший диалог, по его словам, продолжился под контролем российских спецслужб. "С ними также завязалась переписка по мессенджеру в WhatsApp, в ходе которой они за денежное вознаграждение предлагали мне предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных, наблюдательных пунктов", - добавил российский офицер.
Он предоставил скриншоты этой переписки, где ему предложили два варианта. В первом за предоставление координат техники соседних подразделений предлагали денежное вознаграждение и при подтверждении уничтожения этой техники - дополнительную сумму. При этом подразделение, в котором служит офицер, обещали не затрагивать ударами. Во втором варианте предлагали вывезти в третьи страны "под защиту международных наблюдателей" его семью и товарища, от имени которого якобы и начался диалог.
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"В ходе дальнейшей переписки он представился, что он является представителем ООН, (из тех – ред.) которые занимаются военнопленными, и организовывает их переброску с территории Российской Федерации на территории иностранного государства. Он не называл фамилии, кроме этого, он представился, что он являлся раньше гражданином Российской Федерации", - сказал офицер.
Сейчас, по его словам, контакт с вербовщиками прерван. Из переписки следует, что представители Украины, поняв провал вербовки, стали применять психологическое давление по типу "эмоциональных качелей" - от дружеских просьб переходили к угрозам и обратно, однако это также никакого успеха не имело.
Сам офицер призвал товарищей быть бдительными и докладывать командованию о попытках вербовки. "Бывают такие случаи, подобные моменты, когда по различным мессенджерам - WhatsApp, Telegram - в ходе телефонных переговоров, через интернет на вас выходят представители или граждане Украины и другие представители иностранных спецслужб или граждане. И обращаются с просьбой помочь сообщить данные о размещении техники, личного состава, якобы за денежное вознаграждение, вам всячески угрожая. Я советую вам сразу обратиться к вышестоящему командованию или сотрудникам спецслужб Российской Федерации для организации помощи в борьбе с противником", - заключил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаWhatsApp Inc.БезопасностьРоссияTelegram
 
 
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