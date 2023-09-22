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Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян

Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян - РИА Новости, 22.09.2023

Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян

Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:22

2023-09-22T09:22

2023-09-22T09:22

экономика

россия

алексей моисеев

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24". "Я точно давайте скажу - совершенно точно это (обсуждаемые меры валютного контроля - ред.) не коснется обычных граждан. Это, если коснется физиков (физических лиц - ред.), то мы говорим про лимит, аналогичный которому сейчас установлен в валюте - 1 миллион долларов в месяц. Лимит, который для 99,9 в периоде процентов наших граждан носит абсолютно фантастический характер", - сказал он. В среду Моисеев сообщил, что власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны. В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

https://ria.ru/20230921/rynok-1897703855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, алексей моисеев