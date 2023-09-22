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Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян
Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян - РИА Новости, 22.09.2023
Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян
Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:22
2023-09-22T09:22
2023-09-22T09:22
экономика
россия
алексей моисеев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24". "Я точно давайте скажу - совершенно точно это (обсуждаемые меры валютного контроля - ред.) не коснется обычных граждан. Это, если коснется физиков (физических лиц - ред.), то мы говорим про лимит, аналогичный которому сейчас установлен в валюте - 1 миллион долларов в месяц. Лимит, который для 99,9 в периоде процентов наших граждан носит абсолютно фантастический характер", - сказал он. В среду Моисеев сообщил, что власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны. В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
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РИА Новости
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экономика, россия, алексей моисеев
Экономика, Россия, Алексей Моисеев
Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян
Минфин: меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"Я точно давайте скажу - совершенно точно это (обсуждаемые меры валютного контроля - ред.) не коснется обычных граждан. Это, если коснется физиков (физических лиц - ред.), то мы говорим про лимит, аналогичный которому сейчас установлен в валюте - 1 миллион долларов в месяц. Лимит, который для 99,9 в периоде процентов наших граждан носит абсолютно фантастический характер", - сказал он.
В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России
В среду Моисеев сообщил, что власти России
рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.
В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
В Сбербанке рассказали о снижении доли недружественных валют