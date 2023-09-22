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В Ереване отменили концерт Любови Успенской - РИА Новости, 22.09.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:42 22.09.2023 (обновлено: 10:43 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/uspenskaya-1897947787.html
В Ереване отменили концерт Любови Успенской
В Ереване отменили концерт Любови Успенской - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване отменили концерт Любови Успенской
Концертный директор Любови Успенской рассказал об отмене концерта певицы в Ереване, сообщает "Абзац". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:42
2023-09-22T10:43
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Концертный директор Любови Успенской рассказал об отмене концерта певицы в Ереване, сообщает "Абзац". &quot;Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут. Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили&quot;, – поделился он.Выступление артистки должно было состояться 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.Это не единственная отмена концерта исполнительницы за этот год. Весной ее шоу не прошло в Баку. Как писали местные СМИ, власти приняли такое решение на фоне негативной реакции активистов, которые обвинили звезду шансона в "проармянской позиции".
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новости шоу-бизнеса, любовь успенская, ереван, новости культуры, баку, музыка, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Любовь Успенская, Ереван, Новости культуры, Баку, Музыка, Знаменитости
В Ереване отменили концерт Любови Успенской

В Ереване отменили шоу Успенской из-за запрета на развлекательные мероприятия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Концертный директор Любови Успенской рассказал об отмене концерта певицы в Ереване, сообщает "Абзац".
«

"Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут. Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили", – поделился он.

Выступление артистки должно было состояться 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.
Это не единственная отмена концерта исполнительницы за этот год. Весной ее шоу не прошло в Баку.
Как писали местные СМИ, власти приняли такое решение на фоне негативной реакции активистов, которые обвинили звезду шансона в "проармянской позиции".
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