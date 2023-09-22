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В Ереване отменили концерт Любови Успенской
В Ереване отменили концерт Любови Успенской - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване отменили концерт Любови Успенской
Концертный директор Любови Успенской рассказал об отмене концерта певицы в Ереване, сообщает "Абзац". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:42
2023-09-22T10:42
2023-09-22T10:43
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Концертный директор Любови Успенской рассказал об отмене концерта певицы в Ереване, сообщает "Абзац". "Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут. Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили", – поделился он.Выступление артистки должно было состояться 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.Это не единственная отмена концерта исполнительницы за этот год. Весной ее шоу не прошло в Баку. Как писали местные СМИ, власти приняли такое решение на фоне негативной реакции активистов, которые обвинили звезду шансона в "проармянской позиции".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, любовь успенская, ереван, новости культуры, баку, музыка, знаменитости
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В Ереване отменили концерт Любови Успенской
В Ереване отменили шоу Успенской из-за запрета на развлекательные мероприятия