https://ria.ru/20230922/uspenskaya-1897947787.html

В Ереване отменили концерт Любови Успенской

В Ереване отменили концерт Любови Успенской - РИА Новости, 22.09.2023

В Ереване отменили концерт Любови Успенской

Концертный директор Любови Успенской рассказал об отмене концерта певицы в Ереване, сообщает "Абзац". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:42

2023-09-22T10:42

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Концертный директор Любови Успенской рассказал об отмене концерта певицы в Ереване, сообщает "Абзац". "Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут. Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили", – поделился он.Выступление артистки должно было состояться 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.Это не единственная отмена концерта исполнительницы за этот год. Весной ее шоу не прошло в Баку. Как писали местные СМИ, власти приняли такое решение на фоне негативной реакции активистов, которые обвинили звезду шансона в "проармянской позиции".

https://ria.ru/20230921/kontsert-1897712264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, любовь успенская, ереван, новости культуры, баку, музыка, знаменитости