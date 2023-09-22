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"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины - РИА Новости, 22.09.2023
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18:10 22.09.2023 (обновлено: 18:13 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898093455.html
"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины
"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины - РИА Новости, 22.09.2023
"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины
Польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:10
2023-09-22T18:13
политика
украина
польша
матеуш моравецкий
еврокомиссия
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy."Избирательная кампания, конечно, не способствует нормализации отношений. Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации. Но я не думаю, что после предвыборной кампании мы вернемся к тем отношениям, которые у нас с Украиной были прежде. Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет", — считает эксперт.По мнению Мусялека, теплое общение, возможно, остается между рядовыми поляками и украинцами, но правящие элиты двух стран теперь настроились на жесткую политику, и это продлится еще долго.В последние дни отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за эмбарго поставки украинского зерна со стороны Польши. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть сельскохозяйственной продукции из соседней страны в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на импорт четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила ограничения на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, это разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230922/buduschee-1898065151.html
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политика, украина, польша, матеуш моравецкий, еврокомиссия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Политика, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Еврокомиссия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины

Do Rzeczy: власти Польши заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy.
«
"Избирательная кампания, конечно, не способствует нормализации отношений. Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации. Но я не думаю, что после предвыборной кампании мы вернемся к тем отношениям, которые у нас с Украиной были прежде. Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет", — считает эксперт.
По мнению Мусялека, теплое общение, возможно, остается между рядовыми поляками и украинцами, но правящие элиты двух стран теперь настроились на жесткую политику, и это продлится еще долго.
В последние дни отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за эмбарго поставки украинского зерна со стороны Польши. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть сельскохозяйственной продукции из соседней страны в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийЕврокомиссияЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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