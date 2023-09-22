https://ria.ru/20230922/ukraina-1898093455.html

"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины

"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины - РИА Новости, 22.09.2023

"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины

Польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:10

2023-09-22T18:10

2023-09-22T18:13

политика

украина

польша

матеуш моравецкий

еврокомиссия

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy."Избирательная кампания, конечно, не способствует нормализации отношений. Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации. Но я не думаю, что после предвыборной кампании мы вернемся к тем отношениям, которые у нас с Украиной были прежде. Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет", — считает эксперт.По мнению Мусялека, теплое общение, возможно, остается между рядовыми поляками и украинцами, но правящие элиты двух стран теперь настроились на жесткую политику, и это продлится еще долго.В последние дни отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за эмбарго поставки украинского зерна со стороны Польши. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на часть сельскохозяйственной продукции из соседней страны в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на импорт четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила ограничения на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, это разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230922/buduschee-1898065151.html

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политика, украина, польша, матеуш моравецкий, еврокомиссия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)