https://ria.ru/20230922/ukraina-1898052669.html
Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве
Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 22.09.2023
Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве
После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:41
2023-09-22T15:41
2023-09-22T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
владимир комоедов
черноморский флот вмф россии
украина
киев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и администрации Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов. "Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", - сказал Комоедов. При этом он особо подчеркнул, что в свете участившихся атак на Крым необходимо увеличить количество средств отражения воздушного нападения. "Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом", - отметил адмирал. Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве
Экс-командующий ЧФ Комоедов: пришло время ударов по Банковой и Генштабу ВСУ