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Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 22.09.2023 (обновлено: 15:54 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898052669.html
Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве
Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 22.09.2023
Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве
После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:41
2023-09-22T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
владимир комоедов
черноморский флот вмф россии
украина
киев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и администрации Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов. "Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", - сказал Комоедов. При этом он особо подчеркнул, что в свете участившихся атак на Крым необходимо увеличить количество средств отражения воздушного нападения. "Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом", - отметил адмирал. Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html
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безопасность, севастополь, россия, владимир комоедов, черноморский флот вмф россии, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Владимир Комоедов, Черноморский флот ВМФ России, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Адмирал призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве

Экс-командующий ЧФ Комоедов: пришло время ударов по Банковой и Генштабу ВСУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Комоедов
Владимир Комоедов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Комоедов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и администрации Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.
«
"Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой", - сказал Комоедов.
При этом он особо подчеркнул, что в свете участившихся атак на Крым необходимо увеличить количество средств отражения воздушного нападения. "Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом", - отметил адмирал.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ, считает эксперт
Вчера, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРоссияВладимир КомоедовЧерноморский флот ВМФ РоссииУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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