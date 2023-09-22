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В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897991147.html
В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве
В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве - РИА Новости, 22.09.2023
В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве
Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что стране нужно "вернуть свою славную историю", и вслед за другими... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:10
2023-09-22T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл буданов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что стране нужно "вернуть свою славную историю", и вслед за другими представителями официального Киева выразил уверенность, что только Украина является наследницей Киевской Руси. В интервью телеканалу "1+1" для проекта "Год. Харьковская область" Буданов обвинил Россию в попытке "подменить реальность". По его утверждению, такая подмена "начинается с изменения истории" в новых регионах России. "Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда всё пошло. Это наши пращуры и Москву палили в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная", - сказал Буданов, косвенно упомянув среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в 1618 году осаждал Москву в составе войск польского короля Владислава. Официальный Киев еще до начала российской военной операции неоднократно обвинял Москву в попытке "украсть историю". Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Зеленского про исключительное право Украины на наследие Киевской Руси, пошутил, что таким образом украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.
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в мире, украина, кирилл буданов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Буданов, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве

Буданов: Украине нужно вернуть историю, именно она наследует Киевской Руси

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что стране нужно "вернуть свою славную историю", и вслед за другими представителями официального Киева выразил уверенность, что только Украина является наследницей Киевской Руси.
В интервью телеканалу "1+1" для проекта "Год. Харьковская область" Буданов обвинил Россию в попытке "подменить реальность". По его утверждению, такая подмена "начинается с изменения истории" в новых регионах России.
"Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда всё пошло. Это наши пращуры и Москву палили в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная", - сказал Буданов, косвенно упомянув среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в 1618 году осаждал Москву в составе войск польского короля Владислава.
Официальный Киев еще до начала российской военной операции неоднократно обвинял Москву в попытке "украсть историю". Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Зеленского про исключительное право Украины на наследие Киевской Руси, пошутил, что таким образом украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКирилл БудановСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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