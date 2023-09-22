https://ria.ru/20230922/ukraina-1897991147.html

В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве

В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве - РИА Новости, 22.09.2023

В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что стране нужно "вернуть свою славную историю", и вслед за другими... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:10

2023-09-22T13:10

2023-09-22T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кирилл буданов

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8daca6e1a6efdd705afa560adae035b3.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что стране нужно "вернуть свою славную историю", и вслед за другими представителями официального Киева выразил уверенность, что только Украина является наследницей Киевской Руси. В интервью телеканалу "1+1" для проекта "Год. Харьковская область" Буданов обвинил Россию в попытке "подменить реальность". По его утверждению, такая подмена "начинается с изменения истории" в новых регионах России. "Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда всё пошло. Это наши пращуры и Москву палили в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная", - сказал Буданов, косвенно упомянув среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в 1618 году осаждал Москву в составе войск польского короля Владислава. Официальный Киев еще до начала российской военной операции неоднократно обвинял Москву в попытке "украсть историю". Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Зеленского про исключительное право Украины на наследие Киевской Руси, пошутил, что таким образом украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.

https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, кирилл буданов, ситуация в днр и лнр