В Киеве призвали "вернуть славную историю" в пику Москве
Буданов: Украине нужно вернуть историю, именно она наследует Киевской Руси
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что стране нужно "вернуть свою славную историю", и вслед за другими представителями официального Киева выразил уверенность, что только Украина является наследницей Киевской Руси.
В интервью телеканалу "1+1" для проекта "Год. Харьковская область" Буданов обвинил Россию в попытке "подменить реальность". По его утверждению, такая подмена "начинается с изменения истории" в новых регионах России.
"Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда всё пошло. Это наши пращуры и Москву палили в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная", - сказал Буданов, косвенно упомянув среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в 1618 году осаждал Москву в составе войск польского короля Владислава.
Официальный Киев еще до начала российской военной операции неоднократно обвинял Москву в попытке "украсть историю". Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Зеленского про исключительное право Украины на наследие Киевской Руси, пошутил, что таким образом украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.