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Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию - РИА Новости, 22.09.2023
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13:02 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию - РИА Новости, 22.09.2023
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию
Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию и ввести климатическое регулирование, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу на... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:02
2023-09-22T13:02
в мире
украина
польша
анджей дуда
евросоюз
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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию и ввести климатическое регулирование, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу на экономическом форуме Common Future. "Условий, которые она должна выполнить для того, чтобы достигнуть этой цели, непростой цели (вступление в ЕС – ред.), много", - сказал Дуда. "Украина должна собственными силами справиться с постсоветским наследием. Она должна победить коррупцию. Мы в Польше знаем, что это значит. Ввести транспарантный механизм в администрации и в экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование. Одним словом – добиться множества очень важных и очень трудных изменений", - пояснил польский президент. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Евросоюз
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию

Дуда: Украина, чтобы вступить в Евросоюз, должна победить коррупцию

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию и ввести климатическое регулирование, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу на экономическом форуме Common Future.
"Условий, которые она должна выполнить для того, чтобы достигнуть этой цели, непростой цели (вступление в ЕС – ред.), много", - сказал Дуда.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев
11:57
"Украина должна собственными силами справиться с постсоветским наследием. Она должна победить коррупцию. Мы в Польше знаем, что это значит. Ввести транспарантный механизм в администрации и в экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование. Одним словом – добиться множества очень важных и очень трудных изменений", - пояснил польский президент.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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08:00
 
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