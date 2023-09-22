https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html

Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию

Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию - РИА Новости, 22.09.2023

Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию

Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию и ввести климатическое регулирование, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу на... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:02

2023-09-22T13:02

2023-09-22T13:02

в мире

украина

польша

анджей дуда

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию и ввести климатическое регулирование, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу на экономическом форуме Common Future. "Условий, которые она должна выполнить для того, чтобы достигнуть этой цели, непростой цели (вступление в ЕС – ред.), много", - сказал Дуда. "Украина должна собственными силами справиться с постсоветским наследием. Она должна победить коррупцию. Мы в Польше знаем, что это значит. Ввести транспарантный механизм в администрации и в экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование. Одним словом – добиться множества очень важных и очень трудных изменений", - пояснил польский президент. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, анджей дуда, евросоюз