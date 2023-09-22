https://ria.ru/20230922/ukraina-1897985622.html
В Киеве заявили, что США фактически приносят Украину в жертву
В Киеве заявили, что США фактически приносят Украину в жертву - РИА Новости, 22.09.2023
В Киеве заявили, что США фактически приносят Украину в жертву
Советник украинского военного руководства Николай Белесков на фоне решения Вашингтона не предоставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS заявил, что... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:48
2023-09-22T12:48
2023-09-22T12:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Советник украинского военного руководства Николай Белесков на фоне решения Вашингтона не предоставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS заявил, что Украину фактически приносят в жертву. Ранее в Белом доме заявили, что США на данный момент не будут предоставлять Киеву ракеты ATACMS. Белесков в интервью газете inews назвал эту новость депрессивной. "Украину приносят в жертву ради управления эскалацией. Такой подход уменьшает шансы на успех Украины и сводит на нет эффект предыдущих вложений в виде техники и макроэкономической помощи", - добавил он. По его мнению, подход президента США Джо Байдена противоречит разумной военной стратегии. Белесков также считает, что "уникальный" шанс "одолеть" Россию был утерян из-за неуверенности Вашингтона. Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году, Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что США фактически приносят Украину в жертву
Белесков: США, не давая ракеты ATACMS, фактически приносят Украину в жертву
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Советник украинского военного руководства Николай Белесков на фоне решения Вашингтона не предоставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS заявил, что Украину фактически приносят в жертву.
Ранее в Белом доме заявили, что США на данный момент не будут предоставлять Киеву ракеты ATACMS.
США отправляют на Украину убийственную помощь
Белесков в интервью газете inews назвал эту новость депрессивной. "Украину приносят в жертву ради управления эскалацией. Такой подход уменьшает шансы на успех Украины и сводит на нет эффект предыдущих вложений в виде техники и макроэкономической помощи", - добавил он. По его мнению, подход президента США Джо Байдена противоречит разумной военной стратегии. Белесков также считает, что "уникальный" шанс "одолеть" Россию был утерян из-за неуверенности Вашингтона.
Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году, Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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